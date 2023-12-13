"Вонка" с Тимоти Шаламе, новый фильм Миядзаки и комедия Полански: что посмотреть в декабре

Мальчик и птица



Легендарный японский аниматор Хаяо Миядзаки, несколько лет назад заявивший о своем намерении завершить карьеру в кино, вернулся на большие экраны с новым мультфильмом. И, кажется, не собирается ограничиваться одним шедевром. Как и другие проекты Миядзаки, "Мальчик и птица" — в большей степени история для взрослых, нежели для детей. Действие разворачивается во время Второй мировой войны, в 1943 году. Мальчик Махито переживает трагическую смерть матери, пытается вписаться в новую семью и сакраментально чувствует себя одиноким. В один прекрасный день Махито получает шанс обернуть время вспять и спасти жизнь покойной матери, однако для этого ему необходимо пройти ряд важных испытаний и столкнуться со своими самыми большими страхами.

