В соответствии с Протоколом здоровья и безопасности человек, принадлежащий к исландской делегации, изолирован.

"Чтобы оставшиеся члены были в безопасности и могли появиться на следующей неделе, всей делегации сделают ПЦР-тесты на COVID-19, они также будут изолированы, - говорится в сообщении. - К сожалению, представители Исландии также не смогут выйти на бирюзовый ковер и посетить мероприятие в воскресенье, 16 мая".

Delfi напоминает, что в субботу, 15 мая, у представителя польской делегации был диагностирован коронавирус, а Катерина Павленко, участница группы Go_A, представляющая Украину на Евровидении, несколько дней назад почувствовала себя плохо и не участвовала в репетиции.