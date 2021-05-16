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"В воскресенье, 16 мая, член исландской делегации прибыл на конкурс песни "Евровидение", сделал тест на COVID-19 и получил положительный ответ", - сообщает eurovision.tv.
Islandijos atstovai "Eurovizijai"/ Foto: EBU / ANDRES PUTTING
Islandijos atstovai "Eurovizijai"/ Foto: EBU / ANDRES PUTTING

В соответствии с Протоколом здоровья и безопасности человек, принадлежащий к исландской делегации, изолирован.

"Чтобы оставшиеся члены были в безопасности и могли появиться на следующей неделе, всей делегации сделают ПЦР-тесты на COVID-19, они также будут изолированы, - говорится в сообщении. - К сожалению, представители Исландии также не смогут выйти на бирюзовый ковер и посетить мероприятие в воскресенье, 16 мая".

Delfi напоминает, что в субботу, 15 мая, у представителя польской делегации был диагностирован коронавирус, а Катерина Павленко, участница группы Go_A, представляющая Украину на Евровидении, несколько дней назад почувствовала себя плохо и не участвовала в репетиции.

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