Кто эти люди, в какой среде они живут и почему происходит подобная дегуманизация? Что происходит с людьми, побывавшими на войне, когда они возвращаются домой?

Этот спектакль открывает новое театральное пространство театра. Сцена М8 – это не только адрес (ул. Миндауго, 8а), но и место для экспериментов и альтернатив. Вход в зал оформлен сценографом Йонасом Арчикаускасом (инсталляция "Коридор").

Пьеса была написана до войны в Украине, однако созвучна с сегодняшним днем

Пьеса "Семейные сцены" актуальна не только для литовских зрителей, но и для любой аудитории вообще. Виктор Марвин, украинский режиссер молодого поколения, говорит: "Хорошая драматургия, а драматургия Анны Яблонской, несомненно, хорошая, замечательна тем, что она всегда актуальна. И в зависимости от того, что происходит в мире в то или иное время, она меняется и звучит по-новому. Сегодня, когда идет война, действие пьесы происходит в России, в среднестатистическом городке, из которого люди едут воевать в Украину. Там они убивают, пытают, насилуют, грабят, отправляют домой стиральные машины, а потом возвращаются. Собственно, центральным событием пьесы становится возвращение одного такого русского офицера с войны, или, как это называют в России, СВО, в родной город".

Еще в июне 2022 года эскиз спектакля В. Марвина по пьесе А. Яблонской "Семейные сцены" был признан победителем конкурсной программы фестиваля "Мы – Украинаʼ22", инициированного Вильнюсским старым театром, и получил право постановки в этом театре. Фестиваль стал поводом не только проявить солидарность с Украиной, но и познакомиться с классической и современной украинской драматургией, задуматься о том, каким может быть театр в условиях войны, можно и нужно ли творить перед лицом агрессии.

Viktoras Marvinas © DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Режиссер Виктор Марвин: "Только живой театр современен"

Виктор Марвин родился в 1986 году в Луганске, Украине, окончил актерский факультет Национального университета театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого в Киеве и Балтийскую школу кино и медиа. В настоящее время работает в таллинском театре Vene Teater. В 2022 году Марвин был назван театральным деятелем года по версии эстонской газеты Postimees.

На вопрос, какой театр может «открыть» современного человека, режиссер отвечает без колебаний: «Современным является тот театр, который всегда живой. Когда на сцене есть настоящая игра, когда есть живая энергия, зрители всегда это чувствуют. Актеры знают, что во время хорошей игры воздух на сцене меняется, густеет. И когда на сцене есть плотность, зрители это чувствуют... И театр должен реагировать на глобальные мировые события, размышлять на болезненные темы и говорить об этом на своей территории. Сегодня, на мой взгляд, невозможно ставить спектакли без учета войны, которая идет рядом. Если после Бучи, Ирпеня, Мариуполя театр выпускает спектакли, как будто ничего не произошло, зачем тогда такой театр?».

Сегодня В. Марвин хочет работать в основном с украинской драматургией, украинскими текстами, исследовать их и открывать для европейской публики. В то же время он считает важным создавать спектакли для украинцев, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за войны, чтобы дать им возможность получить частичку чего-то теплого и родного вдали от Украины.

Драматург погибла во время теракта

Украинский драматург, поэт и прозаик Анна Яблонская (1981-2011) написала более десятка пьес, в том числе «Бермудский квадрат», «Монодиалоги», «Дверь», «Письмо в зоопарк», «Шоу ковбоя без собаки». Пьеса А. Яблонской «Язычники» была поставлена режиссером Йонасом Вайткусом в 2013 году в Вильнюсском старом театре (тогда – РДТЛ).

A. Яблонская невероятно актуальна для нашего времени. К сожалению, как и многие талантливые люди, она прожила слишком короткую жизнь, погибнув в 2011 году в возрасте 29 лет в результате теракта в московском аэропорту Домодедово. По словам Марвина, ей удалось создать тексты такой глубины, к которой некоторые авторы не приблизятся и через сто лет.

Сегодня в России - время поколения "Z"

В спектакле с оттенками трагикомедии используется нецензурная бытовая лексика, однако режиссер использует иронию и сарказм для разговора на сложные темы, что действует как защитная мера – высвобождает эмоции и энергию, оказывает целительное воздействие. Сюжет, казалось бы, прост: муж Ирины Николай ранен в голову и отправлен домой. Сергей, учитель биологии, хочет возродить свой прерванный роман с Ириной и приглашает ее на свидание на лестничной площадке их дома. За происходящим наблюдают не только соседи по подъезду, но и слишком быстро повзрослевший сын Ирины и Николая – Ваня.

В пьесе 10 сцен. Все герои живут в одном доме. Это обычный девятиэтажный дом. Каждая сцена – это отдельный этаж. 10 сцен: 9 этажей и крыша. Пьеса «поднимается» снизу вверх к кульминации. На каждом этаже есть мусоропровод. Ваня бьет по нему палкой: звучит как колокол. По ком звонит колокол? По Жульке, подстреленной сучке? По сыну тети Нади, который в армии? Или этот колокол звонит по всей стране?

В пьесе раскрываются три поколения: прошлое, настоящее и будущее. Если писатель Виктор Пелевин писал о поколении «П» («поколение Пепси»), то, по мнению режиссера Марвина, можно сказать, что сегодня в России наступило время поколения „Z“. Ваня, олицетворяющий будущее, растет в агрессивной и депрессивной среде.

Почему государство поддается агрессии, а общество это терпит?

Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка, Мариуполь... Непостижимая жестокость российских солдат вызывает ряд вопросов. Кто эти люди, в какой среде они живут и почему происходит подобная дегуманизация? Что происходит с людьми, побывавшими на войне, когда они возвращаются домой? В «Семейных сценах» В. Марвин пытается ответить на эти вопросы, понять, какие факторы и причины привели к формированию такого человека в 21 веке, в эпоху глобализации. И, в более широком смысле, почему государство, как социальная структура, поддается курсу поклонения агрессии, а общество это терпит? И каково будущее этого государства?

Кстати, спектакль «Семейные сцены» сопровождался организованной театром дискуссией «Антропология агрессии и травматический опыт общества», на которой режиссер спектакля В. Марвин, психолог Дануте Гайлене и философ Нериюс Милерюс размышляли об истоках агрессии и механизмах ее действия.

M8 – новое театральное пространство для экспериментов

Премьера спектакля «Семейные сцены» состоится в новом пространстве театра – на сцене М8. M8 – это не только адрес (Mindaugo g. 8а), но и место для экспериментов и альтернатив. Коридор, ведущий на сцену М8, был оформлен сценографом, художником и керамистом, Йонасом Арчикаускасом. Сценограф назвал впечатляющую, концептуальную инсталляцию просто – «Коридор». По словам Й. Арчикаускаса, это обычный коридор, и при этом – вход в театр, на сцену, в творческое пространство. Важнейшей структурной осью этого коридора является кардиограмма, которая связывает театр как идею. В инсталляции много неявной полемики с авторами, важными для мира театра и литературы, однако это не мемориальный уголок. Цель – охватить разнообразный и непохожий театр.

Творческая группа спектакля «Семейные сцены»: режиссер – Виктор Марвин; художник по свету – Антон Андреюк; художник по костюмам – Евгения Русакова; ассистент режиссера – Эгле Кузене.

Спектакль идет на русском языке с литовскими титрами