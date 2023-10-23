Вильнюсский старый театр представил репертуар на октябрь

25 И 26 / 18:30 / СРЕДА/ЧЕТВЕРГ
РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН МЕРТВЫ / ПРЕМЬЕРА
Том Стоппард
ДРАМА
Абсурдистская трагикомедия английского драматурга Тома Стоппарда, написанная в 1966 г. и ставшая хитом мирового театра, рассказывает о событиях, описанных в трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет", с точки зрения двух второстепенных персонажей - Розенкранца и Гильденстерна. Действие спектакля развивается параллельно с событиями шекспировской пьесы, с краткими появлениями главных героев "Гамлета", разыгрывающих фрагменты оригинальных сцен.
Юрий Бутусов, впервые создавший спектакль в Вильнюсском старом театре, является лауреатом многочисленных театральных премий и назван критиками «режиссер-шаман», владеющий фантастическим или "сновидческим" реализмом. Он является одной из самых заметных фигур в современном театральном мире. Декорации к спектаклю "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" создал Марюс Некрошюс.
Актерский состав: Розенкранц - Дмитрий Денисюк; Гильденстерн – Игорь Абрамович; Актер 1; Клавдий - Валентин Новопольский; Альфред; Офелия; Гертруда - Виктория Алюконе-Мирошникова; Гамлет - Артур Своробович; Призрак - Максим Тухватулин; Полоний - Люда Гнатенко.
28 / 11:00 И 13:00 / СУББОТА
ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОНЕНОК / ПРЕМЬЕРА
Редьярд Киплинг
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Что вы знаете об Африке? Если вы не знаете точных ответов, мы подготовили несколько красочных историй. "Любопытный слоненок" переносит зрителей в настоящие джунгли, где главный герой Слоненок окружен множеством обитателей. А главное, как в настоящем детективе, друзья будут расследовать и искать ответ, почему некогда маленький, похожий на пуговицу, нос слона вдруг так удлинился и стал незаменимым помощником в жизни слона.
Редьярд Киплинг, лауреат Нобелевской премии 1907 года, автор сказок о природе, всегда оставлял в своих произведениях место для любознательного ребенка, постоянно задающего вопросы: "Что?", "Как?", "Почему?".
Спектакль, рассчитанный на детей дошкольного и младшего школьного возраста, создан режиссером, художником и автором инсценировки Евгенией Русаковой по мотивам сказки "Слоненок" английского писателя Редьярда Киплинга. В спектакле примут участие не только актеры театра, но и куклы главных героев.
28/18:00/ СУББОТА
ПАПА
Флориан Зеллер
ДРАМА
Спектакль Йонаса Вайткауса «Папа» по мотивам пьесы Флориана Зеллера «Отец» (фр. «Le Père»), в которой актер Витаутас Анужис играет главную роль отца Андре. Спектакль свидетельствует о деформации сознания, его утрате, постепенной утрате памяти, а вместе с тем и утрате семьи, близких, связи с окружающим миром.
Драматург Ф. Зеллер: «Моей целью было не писать о слабоумии, я был занят изучением гораздо более важных вопросов ... что происходит с любовью, когда она постоянно подвергается испытанию, когда люди задают вопрос – где реальность, а где ее нет.».
В ролях: Папа - Витаутас Анужис; Ана – Александра Металникова; Пьер – Владимир Дорондов и другие.
29 / 12:00 / ВОСКРЕСЕНЬЕ
КОГДА ВЫРАСТУ, СТАНУ...
Театрализованный концерт-игра для всей семьи
Спектакль режиссера Агне Сунклодайте «Когда я вырасту, стану...» - это остроумный, игривый, интерактивный театрализованный концерт-игра для всей семьи о важности выбора правильной профессии.
Юные зрители «встретятся» с представителями разных профессий и смогут побыть в роли актеров, строителей, ученых, пожарных...
31 / 18:30 / ВТОРНИК
ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ
Эрик-Эммануэль Шмитт
КОМЕДИЯ
Спектакль «Отель двух миров», полный тонкого юмора и лирических интонаций, поднимает множество моральных и философских вопросов.
Больше информации: https://vsteatras.lt/repertuaras