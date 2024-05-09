"Вильнюсский покер" — впервые на русском: презентация и пресс-конференция

“Выход книги «Вильнюсский покер» на русском языке мы ждали 35 лет! Теперь и у русскоязычного читателя есть возможность побродить по улицам Вильнюса вне времени, увидеть его тайны и боли, через героев романа, почувствовать глубинный культурный код литовцев”, — говорит Ирина Лето, магистр искусств, гид музея МО.

Автор Ричардас Гавялис жил в Советскую эпоху, в которую не вписывался. Он даже не был уверен, что его роман когда-то будет издан. Это была полная антисоветчина. Книгу напечатали спустя две недели после падения Берлинской стены. "Вильнюсский покер" произвел фурор. То, что жители Вильнюса носили внутри, выплыло наружу: это критический взгляд на Вильнюс и на литовцев. В то же время в книге много любви к Вильнюсу. Именно поэтому музей МО сделал к 700-летию Вильнюса выставку по мотивам романа. В Литве это первая книга, в которой город Вильнюс — один из главных героев”.