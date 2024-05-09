"Вильнюсский покер" — впервые на русском: презентация и пресс-конференция

9 мая в 17:00 в Европейском гуманитарном университете (ЕГУ) пройдет презентация русскоязычного издания романа "Вильнюсский покер".
Для участия нужно зарегистрироваться.
Во время презентации издатели расскажут, зачем они взялись издавать на русском языке литовский роман, написанный тридцать пять лет назад.
Расскажут, почему русскоязычный перевод книги Ричардаса Гавялиса, сделанный Екатериной Йонайтене еще в 1989 году, пылился на полках — об этом вспомнит вдова автора Ниёле Гавялене.
Выход книги "Вильнюсский покер" на русском языке — это возможность быстро и легко считать глубинный культурный код литовцев, Книга, появление которой мы ждали 35 лет, дает возможность читателю прожить, прочувствовать себя жителем Вильнюса, советского Вильнюса.
Автор Ричардас Гавялис жил в Советскую эпоху, в которую не вписывался. Он даже не был уверен, что его роман когда-то будет издан. Это была полная антисоветчина. Книгу напечатали спустя две недели после падения Берлинской стены. "Вильнюсский покер" произвел фурор. То, что жители Вильнюса носили внутри, выплыло наружу: это критический взгляд на Вильнюс и на литовцев. В то же время в книге много любви к Вильнюсу. Именно поэтому музей МО сделал к 700-летию Вильнюса выставку по мотивам романа. В Литве это первая книга, в которой город Вильнюс — один из главных героев”.
Старт продаж русскоязычного издания "Вильнюсский покер" запланирован на 9 мая 18.00 . Книгу можно будет приобрести онлайн и в книжном магазине «Ревайнд» в Ужуписе (Užupio g., 13 – вход через кафе Not only coffee, спуститься на цокольный этаж).