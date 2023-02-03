Начиная с 3 февраля по выходным дням жителей Вильнюса и гостей столицы приглашают в путешествие по галереям и музеям города Вильнюса специальным и бесплатным маршрутом общественного транспорта "SU-MENĖK". Инициатива, начатая в 2019 году, уже четвертый год привлекает все большее внимание не только горожан, но и учреждений культуры, которые принимают участие в этой инициативе. В 2023 году количество участников выросло еще больше, и теперь в этой компании 41 учреждение культуры. В 2019 году инициатива началась с 17 учреждений, в 2020 году их стало 25, а в постпандемическом 2022 году – 31, говорится в сообщении Вильнюсского городского самоуправления.

В этом году маршрут "SU-MENĖK" пополнили 10 участников, таких как Музей поместья Маркучяй, Галерея Видмантаса Мартикониса "Autoportretas", Галерея Вильнюсской художественной академии "Lauko expo", Галерея Кристины Норвилайте, Музей Литовского театра, музыки и кино, "W Gallery" / творческая студия Витаутаса Томашевича, "Tumo Gallery", "Lewben Art Foundation", Галерея Вильнюсской художественной академии "Akademija" и "AP Gallery".

"Я рад за каждое культурное учреждение, которое принимает участие в этом растущем с каждым годом арт-проекте. Я верю, что число посетителей "SU-MENĖK" будет продолжать расти, потому что жажда культурной жизни и ежедневных открытий – это то, что поддерживает молодежь и человека, и наш город", - сказал инициатор "SU-MENĖK", мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Как и в прошлом году, галереи и музеи, участвующие в инициативе "SU-MENĖK", будут приглашать посетителей бесплатно или по специальной цене посетить музей, а встречать их будут различными образовательными мероприятиями, экскурсиями и встречами с авторами выставок. Помимо возможности посетить культурные пространства, специальный маршрут общественного транспорта "SU-MENĖK" будет останавливаться на остановках, позволяющих познакомиться с искусством не только в помещении, но и на открытых пространствах города.

Как указывают в сообщении столичного самоуправления, традиционно во время "SU-MENĖK" у посетителей галерей и музеев будет возможность собирать печати, отмечая, сколько учреждений искусства они посетили (список пунктов распространения буклетов для сбора печатей – www.sumenek.lt), а те, кто посетил более 20 галерей и музеев будут претендовать на призы.

Партнеры мероприятия: муниципальное предприятие "Susisiekimo paslaugos", ЗАО "Vilniaus viešasis transportas", агентство стратегического дизайна "Critical".

Бесплатный автобус "SU-MENĖK" пригласит посетить Национальную художественную галерею, "W Gallery" / творческую студию Витаутаса Томашевича, Музей прикладного искусства и дизайна, "Lewben Art Foundation", галерею Видмантаса Мартикониса "Autoportretas", галереи Вильнюсской художественной академии "Laukospo", "5 malūnai" и "Akademija", галерею "GODÒ", галерею "The Rooster Gallery", Центр визуальных искусств Йонаса Мекаса, галерею Кристины Норвилайте, "Užupio menų inkubatorius", "AP Gallery", "Tumo Gallery", Литовский центр знаний "Tartle", улицу Литерату, Дом-музей Марии и Юргиса Шлапялисов, Вильнюсский центр графического искусства, Музей поместья Маркучяй, Культурный комплекс "SODAS 2123", Дом-музей Казиса Варнялиса, галерею текстиля Вильнюсской художественной академии "Artifex", "Open Gallery", Музей Самуэля Бака, Музей MO, Сад скульптур музея MO, Вильнюсскую художественную галерею детей и юношества, Литовский музей театра, музыки и кино, Художественный музей дворца Радзивиллов, галерею Паменкальне, Художественный музей Витаутаса Касюлиса, а также галереи "Menų tiltas", "The Room", "Editorial", "Arka", "terra recognita", "Kunstkamera", Вильнюсскую галерею "Meno niša", "Vartai", "(AV17)".