Вильнюс посетит и устроит вечеринку белорусская группа INTELLIGENCY

Коктейль — неотъемлемый атрибут любой вечеринки. Вы можете взять с собой свои любимые напитки, хорошее настроение, друзей и желание отлично провести время. Вечеринка — это свобода! Пусть она будет на ваш вкус
ВНИМАНИЕ: Площадка будет осуществлять продажу только безалкогольной продукции!
Когда: 01.09.2023
Артист: "INTELLIGENCY"
Место: "House of Legend", Subačiaus g. 15
Открытие дверей: 19:00
Начало концерта: 20:00
Стоимость: 20 €, в день концерта 25 €
Позаботьтесь о приобретении билета заблаговременно, количество билетов ограничено!
Ссылка для покупки билетов:
https://tickets.paysera.com/ru/event/kancert-vecarynka-intelligency
INTELLIGENCY – музыкальный бенд, работающий в режиме импровизации в лучших традициях Dop, Trentemoller и Nicolas Jaar. Группа выступала на одной сцене с такими артистами, как Океан Эльзи и Молчат Дома (Atlas и Zahid fest, Украина), Beissoul$Einius и Balthazar (Freaky Summer Party, Беларусь), Иван Дорн и Jay Hardway (Viva Braslav, Беларусь), Wilco и Destroyer (Halway Festival, Польша) и многими другими.
Выпущенный зимой 2020 года, прямо перед пандемией, их сингл August стал настоящим прорывом. Песня стала вирусной и приобрела всемирную популярность, набрав более 300 миллионов прослушиваний на всех платформах.
Альбом Renovatio, включая успешный сингл, стал переворотным для INTELLIGENCY. Кроме него, у группы на счету 3 полноформатных альбома: DoLoven, TechnoBlues и новый альбом TechnoBlues Therapy.