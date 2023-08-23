Вильнюс посетит и устроит вечеринку белорусская группа INTELLIGENCY

Коктейль — неотъемлемый атрибут любой вечеринки. Вы можете взять с собой свои любимые напитки, хорошее настроение, друзей и желание отлично провести время. Вечеринка — это свобода! Пусть она будет на ваш вкус

INTELLIGENCY – музыкальный бенд, работающий в режиме импровизации в лучших традициях Dop, Trentemoller и Nicolas Jaar. Группа выступала на одной сцене с такими артистами, как Океан Эльзи и Молчат Дома (Atlas и Zahid fest, Украина), Beissoul$Einius и Balthazar (Freaky Summer Party, Беларусь), Иван Дорн и Jay Hardway (Viva Braslav, Беларусь), Wilco и Destroyer (Halway Festival, Польша) и многими другими.