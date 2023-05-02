Виктор Шендерович даст "Концерт Иностранного агента" в Вильнюсе

"Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента" - это обязательная маркировка, которая стала знаком качества в России за 2021 год.
Присвоение статуса "Иноагента" стало своеобразным знаком качества хорошей журналистики и публицистики в России. Выдающемуся драматургу, телеведущему, журналисту Виктору Шендеровичу присвоили статус "Иноагента". Из этого родилось новое название для новой программы - "Концерт Иностранного Агента".
В программе зритель услышит отрывки из новых пьес, монологи, рассказы об интересных людях, а также уже полюбившиеся произведения. Программа также предусматривает расширенное время для общения со зрителями и ответы на ваши вопросы.
"Любой повод приехать в Вильнюс - отличный повод! Но о таком можно только мечтать, конечно. Три литературных вечера в трёх балтийских столицах в середине мая - приходите, скучно не будет! Новые книги, ответы на вопросы, автограф-сессия...", - говорит о предстоящем выступлении В. Шендерович.
Известный писатель, журналист и сатирик был вынужден покинуть Россию из-за давления и преследования со стороны власти, которую он критиковал и высмеивал в своем творчестве.
Во время выступлений В. Шендерович также представить свою новую книгу "Дневник иностранного агента", собранную на основе его Фейсбука последних лет и лучших публицистических текстов. По словам автора, этот дневник - фиксация "терминальной стадии" путинского режима...
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