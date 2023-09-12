Вася Обломов выступит в Вильнюсе с программой "Можем не повторить"

Концерты Васи Обломова можно описать как "мех сквозь слезы", а главные треки зал поет хором: "Любит наш народ", "Жизнь налаживается" и, конечно же, "Еду в Магадан". Не пропустите этот вечер. Его творчество дает самое главное в такое сложное время — веру лучшее.
Как музыкальный проект Вася Обломов стал известным в 2010 году благодаря сатирическому музыкальному клипу "Еду в Магадан". Обломов — один из первых независимых российских артистов, который прославился благодаря интернету, в обход радио и телевидения.
Живой зрительский интерес сам в итоге заставил традиционные СМИ обратить внимание на артиста. За 13 лет существования Вася Обломов получил большое количество всевозможных наград, выступал на всех возможных российских и не только телеканалах, крупнейших фестивалях, писал музыку и песни для популярнейших российских кинофильмов, выпустил 6 полноценных альбомов, каждый из которых занимал первые строчки по прослушиваниям на цифровых платформах, написал множество сатирических песен по информационным поводам, принимал участие в скандальном проекте Гражданин Поэт, а клипы Василия Обломова собирают десятки миллионов просмотров.
Обломов — один из немногих российских музыкантов, выступавших еще начиная с 2012 года на крупнейших протестных митингах в Москве и открыто критиковавший российские власти, чем в итоге заслужил их давнюю нелюбовь. В 2022 году все концерты Василия Обломова на территории России, как и всех тех артистов, кто открыто выступил против военных действий, были запрещены.
Новая программа носит название — МОЖЕМ НЕ ПОВТОРИТЬ. Она включит всем полюбившиеся хиты Васи Обломова за всю его историю, не теряющие своей актуальности. И абсолютно новые произведения в повестке последних дней во всех смыслах этих слов.
17 сентября, Вильнюс, Legendos
Kalvarijų g. 85, 08219 Vilnius
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Начало: 20:00.