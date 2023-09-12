Вася Обломов выступит в Вильнюс с программой "Можем не повторить"

Концерты Васи Обломова можно описать как "мех сквозь слезы", а главные треки зал поет хором: "Любит наш народ", "Жизнь налаживается" и, конечно же, "Еду в Магадан". Не пропустите этот вечер. Его творчество дает самое главное в такое сложное время — веру лучшее.

Как музыкальный проект Вася Обломов стал известным в 2010 году благодаря сатирическому музыкальному клипу "Еду в Магадан". Обломов — один из первых независимых российских артистов, который прославился благодаря интернету, в обход радио и телевидения.