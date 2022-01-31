В возрасте 84 лет скончался российский режиссер Виктор Мережко

Дебютом Мережко в качестве сценариста в полнометражном кино стала картина "Тигры на льду" (1971). Всего по его сценариям снято более 50 фильмов, среди которых "Здравствуй и прощай" (1972), "Трын-трава" (1976), "Уходя - уходи" (1978), а также сериалы и мультфильмы. Среди режиссерских работ Мережко - сериалы "Сонька Золотая Ручка" (2007), "Объявлены в розыск" (2008), "Сонька: продолжение легенды" (2010) и другие. Также за годы творчества он попробовал себя в качестве актера в нескольких картинах.
Также Виктор Мережко стал автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрахи продолжают идти на современной российской сцене.
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