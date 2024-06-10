В Вильнюсском старом театре премьера –"Новообращенный. Граф Потоцкий из Вильнюса"

Костюмы для спектакля создала художник Йоланта Римкуте: „Для меня это был вызов, потому что действие происходит в Литве, в середине XVIII века, в еврейской общине. Я должна была узнать, как одевались горожане, литовцы и евреи того времени, поэтому мне пришлось прочитать много литературы. Хотя я уже создала много исторических костюмов, этот конкретный период ВКЛ был для меня новым. Я должна была сначала познакомиться с этим периодом, и только потом принимать решения. Труппа большая, поэтому мне пришлось искать решения для быстрого перевоплощения одного и того же актера в другого персонажа. Это один из главных вызовов этой постановки. Только сотрудничая со сценографом и режиссером, зная исторический контекст и содержание пьесы, ты можешь иметь собственное видение и решить, что именно ты хочешь передать“.