Репетиция спектакля "Новообращенный. Граф Потоцкий из Вильнюса"
Репетиция спектакля "Новообращенный. Граф Потоцкий из Вильнюса"
ФОТО: Лаура Жаляускайте | Delfi
2024.06.10 17:33

В Вильнюсском старом театре премьера –"Новообращенный. Граф Потоцкий из Вильнюса"

 

В Вильнюсском старом театре 15 и 16 июня пройдет премьера спектакля "Новообращенный. Граф Потоцкий из Вильнюса" по пьесе Шолома Зелмановича. Художественный руководитель спектакля – Йонас Вайткус, режиссер – Альбертас Виджюнас. В спектакле показан еврейский мир Вильнюса, а также – сосуществование языков: эти языки словно сталкиваются между собой на улицах исчезнувшего Вильнюса, как будто свидетельствуя об уже несуществующей цивилизации. Граф Потоцкий переходит из христианства в иудаизм, за что был приговорен к сожжению на костре. Стоит ли идти на подобную жертву и что значит сегодня – умереть за свои убеждения? Это последняя и долгожданная премьера ВСТ в этом сезоне. Спектакль идет на литовском, русском и идиш языках с титрами.

ru.DELFI.lt

Кто этот еще не открытый литовским театром литвак Шолом Зелманович?

Шолом Зелманович (1898–1941?) – уроженец Вильнюса, художник, писатель, драматург, сценограф, яркая и незаслуженно забытая личность межвоенной каунасской богемы, человек с непростой судьбой. Межвоенные литовские журналисты писали не только о творчестве Зелмановича, но и о его приключениях – художник был исключительной личностью в жизни каунасской богемы.

Отец Мейр Зельманович с сыном Шаломом Зельманавичем у дерева

Ш. Зелманович в Каунасе работал помощником декоратора в Государственном театре, создавал декорации для спектаклей, костюмы для Каунасского еврейского театра, провел две крупные персональные выставки, работал очень продуктивно, в ранний период творчества он много экспериментировал, изучая возможности самовыражения, предлагаемые импрессионизмом, примитивизмом, кубизмом, экспрессионизмом и фотографией. Благодаря своей разнообразной деятельности, выставкам, приключениям, дружелюбию и открытости, он был хорошо известен каунасскому обществу, особенно театральной и художественной публике. К сожалению, Холокост унес жизнь художника, прервал его творческую деятельность. Наиболее вероятно, что Шолом и его жена Броха были убиты в 1941 году, так как после этого года никаких сведений о них найдено не было.

За свои убеждения был сожжен на костре

„Новообращенный. Граф Потоцкий из Вильнюса“ – это композиция Йонаса Вайткуса, созданная по мотивам драматической легенды Ш. Зелмановича „Гер цедек. Граф Потоцкий из Вильнюса“, работам художника, письменным и устным источникам еврейской культуры. Пьеса Ш. Зелмановича на языке идиш („Ger cedek. Vilner graf Potocki“) небольшим тиражом вышла в Каунасе в 1934 г. Гер цедек – это термин, обозначающий праведника прозелита, обращенного в еврейскую веру.

Новообращенный граф Потоцкий – отчасти историческая фигура – человек, который за свои убеждения был сожжен в Вильнюсе 275 лет назад. Ш. Зелманович адаптировал старую еврейскую легенду о богатом христианском юноше, перешедшем в иудаизм, являющуюся неотъемлемой частью еврейского фольклора не только в Вильнюсе, но и во всей Восточной Европе. Существует несколько письменных изложений легенды, но основной мотив истории остается неизменным на протяжении веков – трагическая судьба христианина благородного происхождения, который ради иудейской веры отрекается не только от своего богатства и социального положения, но и от жизни.

Репетиция спектакля "Новообращенный. Граф Потоцкий из Вильнюса"

В спектакле – несколько ярко выраженных повествовательных уровней: драма любви графа Потоцкого и Юдифи и двойственность графа (в нем сосуществуют две души), сопровождающаяся жаждой очищения от грехов, покаяния и стремления к чистоте и невинности. Граф – это человек, находящийся в поисках истины. Исповедь – лейтмотив, постоянно сопровождающий Потоцкого. Очищение – через огонь, но в данном случае огонь – это палач, наказание.

Можно ли и стоит ли все еще умирать за свои убеждения? Где грань между самопожертвованием, фанатизмом и наивностью? И стремление к чистоте, скромности и умеренности не противоречит ли господствующей сегодня идеологии „хорошей жизни“?

Йонас Вайткус: „В пьесе выражено обнажение двух начал – человеческого и людоедского“

Художественный руководитель спектакля Йонас Вайткус спустя почти 100 лет привел драматурга Ш. Зелмановича в театр: „Ему не хватало изобразительного искусства, хотелось донести очень серьезную мысль – что религии связаны между собой. У веры есть общая черта – Любовь. И она не поощряет жестокость. Вера побуждает быть воином, защитником, но не завоевателем. Никто не хотел открывать этот материал – он опасен. Во всем“.

Гер Цедек. Граф Потоцкий из Вильнюса

На вопрос, чем вдохновляет его данный уникальный материал, Й. Вайткус сказал: „Прежде всего – важность религий и веры. От того, насколько глубоко человек принимает веру, зависит его сущность. Если человек может пожертвовать чем-то ради своей веры, может быть, даже собой, своим благополучием, тогда понимаешь, что он не лицемер, потому что вера дает силу. Я не могу утверждать, что его вера правильная или хорошая. В пьесе Ш. Зелмановича сталкиваются две веры – еврейская и христианская. Между двумя верами есть много точек соприкосновения, если их уважать и слышать. Мне кажется, что в пьесе выражено обнажение двух начал – человеческого и людоедского. Не питайте иллюзий, что зверя в вас нет“.

Многоязычие, еврейский мир Вильнюса

Ш. Зелманович создает в пьесе красочный еврейский мир, раскрывая историю, религию и традиции еврейского народа. Особую роль Ш. Зелманович отводит Виленскому Гаону, хотя сам этот персонаж на сцене и не появляется.

Пьеса написана богатым, живым и эмоциональным языком, насыщенным словами и выражениями, характерными для древнееврейского языка и диалекта литваков. Чтобы сохранить максимальную аутентичность и передать колоритность языка, в тексте не переводятся некоторые названия еврейских культурных и религиозных реалий. В спектакле – нагромождение языков (идиш, литовский, русский, иврит), эти языки словно сталкиваются между собой на улицах уже несуществующего Вильнюса, как будто свидетельствуя об исчезнувшей цивилизации.

Репетиция спектакля "Новообращенный. Граф Потоцкий из Вильнюса"

Режиссер Альбертас Виджюнас: „Пьеса о новообращенном графе Потоцком Ш. Зелмановича посвящена памяти его родителей и главная цель данной пьесы – „нащупать“ основные, роковые мотивы религиозной веры. Живые, красочные и полные мистицизма сцены драматически передают душевное состояние героев, а трагическая судьба благородного графа, отрекшегося от всего ради веры, подчеркивает как беспокойство и жестокость общества, так и его богобоязненность“.

Актер Максим Тухватуллин: „Что ты чувствуешь, когда тебя сжигают на костре?“

Главная роль графа Потоцкого досталась актеру Максиму Тухватуллину: „Что значит для меня роль Потоцкого? Я впервые играю главную роль в таком спектакле. Для меня это волнительно. Это большая ответственность. А роль не очень сложная. Все крутится вокруг Потоцкого, хотя сам Потоцкий играет мало. Я не в первый раз работаю с Вайткусом, и мне нравится, как он это делает. То, как он наполняет каждую сцену, вдыхает в нее жизнь. Я рад, что он поверил в меня и доверился мне“. На вопрос, каково это – быть сожженным на костре, пусть и на сцене, актер лишь рассмеялся: „Мы еще не репетировали эту сцену...“.

Репетиция спектакля "Новообращенный. Граф Потоцкий из Вильнюса"

Й. Вайткус, говоря о выборе актера, подчеркнул, что ценит в нем его молодость, позитивную наивность и искренность, и то, что у М. Тухватуллина нет абсолютного профессионального опыта, который, как правило, развращает человека.

Широкий творческий арсенал

В спектакле занята большая часть труппы Вильнюсского старого театра. Сценограф и художник по свету – Артурас Шимонис, художник по костюмам – Йоланта Римкуте, композитор – Рита Мачилюнайте, хореограф – Леокадия Дабужинскайте, авторы видеопроекций – Агне Марцинкявичюте, Артурас Шимонис, Дарюс Будрис. Не обошлось и без консультантов, исследующих еврейскую культуру, – Лары Лемпертене и Вилмы Градинскайте.

Репетиция спектакля "Новообращенный. Граф Потоцкий из Вильнюса"

В оформлении декораций и видеопроекций использовались работы Ш. Зелмановича, иллюстрации к пьесе и архивные фотографии. По словам Й. Вайткуса, в спектакли творческая группа всеми силами старалась избежать внешней декоративности, а при работе с историческим материалом художники часто сталкиваются с подобной опасностью.

В спектакле особенно важно музыкальное сопровождение. Композитор Рита Мачилюнайте: „Когда я читала пьесу, у меня в голове сразу зазвучали несколько музыкальных тем: я знала, что хочу услышать живую виолончель, поющих и нараспев говорящих актеров. Двойственность графа и присутствие душ, как персонажей, на сцене также продиктовали один из композиционных приемов: одновременно звучат живые и предварительно записанные голоса. Это уже четвертая постановка, над которой я работаю с Й. Вайткусом, и во всех них есть музыкальные номера. Использование режиссером принципа многоязычия дало музыке и вокальным номерам актеров больше возможностей, ведь многоязычие – это не только сильный драматический, но и музыкальный аспект“.

Йоланта Римкуте: „Главные наши различия не в костюмах, а в головах, вере“

Костюмы для спектакля создала художник Йоланта Римкуте: „Для меня это был вызов, потому что действие происходит в Литве, в середине XVIII века, в еврейской общине. Я должна была узнать, как одевались горожане, литовцы и евреи того времени, поэтому мне пришлось прочитать много литературы. Хотя я уже создала много исторических костюмов, этот конкретный период ВКЛ был для меня новым. Я должна была сначала познакомиться с этим периодом, и только потом принимать решения. Труппа большая, поэтому мне пришлось искать решения для быстрого перевоплощения одного и того же актера в другого персонажа. Это один из главных вызовов этой постановки. Только сотрудничая со сценографом и режиссером, зная исторический контекст и содержание пьесы, ты можешь иметь собственное видение и решить, что именно ты хочешь передать“.

Репетиция спектакля "Новообращенный. Граф Потоцкий из Вильнюса"

Й. Римкуте отметила, что главные наши различия не в костюмах, а в головах, в вере; внешность людей не сильно различается, основные различия – в их вере. В современном обществе люди одеваются очень похоже, но у всех очень разные убеждения.

Художнику по костюмам нравится, что Й. Вайткус разрешает не знать всего до конца, ведь это придает театру ощущение чуда. Театр – это место чудес, многие вещи рождаются в последнюю неделю перед премьерой.

Это долгожданная и последняя в этом сезоне премьера ВСТ. Спектакль идет на литовском, русском и идиш языках с субтитрами.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии