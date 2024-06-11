В Вильнюсе пройдет спектакль "Тихари" по пьесе Саши Филипенко

Недалекое будущее, в котором апокалипсис – не причина остановить суды над протестующими в Беларуси. 2030 год. Война в Украине завершилась победой Киева, и Путин нажал ядерную кнопку. Мир разрушен, но в одном бункере, как ни в чём не бывало, проходит суд за участие в протестах в Беларуси 2020 года.

"Тихари" – сатира, фарс и абсурд, чтобы осознать прошлое, встретиться с настоящим и посмотреть в будущее через призму войны в Украине. Это открытый вызов к диалогу на темы, которые больно обсуждать, но от которых нельзя убежать: добро, зло, правосудие, месть, возможен ли диалог между насильником и жертвой, палачом и обвиняемым?