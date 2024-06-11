Спектакль "Тихари"
Спектакль "Тихари"
ФОТО: Delfi
2024.06.11 10:32

В Вильнюсе пройдет спектакль "Тихари" по пьесе Саши Филипенко

 

"Тихари" - это сатирическая драма беларуского писателя Саши Филипенко в постановке украинской режиссерки Саши Денисовой. Главный герой спектакля - доктор, которого судят за то, что в августе 2020-го он не оказал помощь омоновцу.

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Недалекое будущее, в котором апокалипсис – не причина остановить суды над протестующими в Беларуси. 2030 год. Война в Украине завершилась победой Киева, и Путин нажал ядерную кнопку. Мир разрушен, но в одном бункере, как ни в чём не бывало, проходит суд за участие в протестах в Беларуси 2020 года.

"Тихари" – сатира, фарс и абсурд, чтобы осознать прошлое, встретиться с настоящим и посмотреть в будущее через призму войны в Украине. Это открытый вызов к диалогу на темы, которые больно обсуждать, но от которых нельзя убежать: добро, зло, правосудие, месть, возможен ли диалог между насильником и жертвой, палачом и обвиняемым?

Как отмечает сам Саша Филипенко:
„Протест 2020 года был поистине всенародным и монолитными, но силовики сумели удержать власть посредствам массовых и чудовищных репрессий. Пьеса „Тихари“ — это попытка вновь пережить события 2020 года и приглашение к открытому обсуждению, одна из главных тем которого — не/возможность диалога насильника и жертвы, палача и обвиняемого. Пьеса „Тихари“ ставит перед зрителем простые, но в то же время фундаментальные вопросы о добре, зле, правосудии и мести“.

Спектакль идёт на русском языке.

Где: Meno erdvės VILEIŠIO18, P. Vileišio g.18N, Vilnius

Когда: 18/19 июня 19:00

Билеты: https://fienta.com/ru/s/tihari-belarus-2030-sud-v-post-apokalipsis

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