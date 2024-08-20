В Старом городе Вильнюса пройдет фестиваль-лаборатория студенческого уличного театра Out of context

Команды студентов вильнюсских высших школ с помощью преподавателей создадут тексты, сценографию, костюмы и музыкальные композиции для будущих спектаклей, а также представят их и готовый спектакль зрителям. Участникам предлагается создать собственные спектакли на темы истории и повседневной поэтики.

Все мероприятия бесплатны и будут проводиться преимущественно на английском языке.

Фестиваль ориентирован на студентов разных вузов и специальностей. Фестиваль создает пространство, где можно знакомиться, заводить новые связи, создавать новые команды, проверять себя на практике, обсуждать театр и искусство, говорить о том, что для нас действительно важно.