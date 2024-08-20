2024.08.20 12:29

В Старом городе Вильнюса пройдет фестиваль-лаборатория студенческого уличного театра Out of context

 
ru.DELFI.lt
ЕГУ
ЕГУ

До 26 августа в Вильнюсе во дворе Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) проходит первый фестиваль-лаборатория студенческого уличного театра на английском языке Out of context. В рамках фестиваля пройдут открытые лекции известныхя литовских и латвийских театральных деятелей (Агниса Янкявичюса, Бируте Капустинскайте, Антанаса Ясенко, Евы Криш и др.) о различных компонентах перфоманса.

Команды студентов вильнюсских высших школ с помощью преподавателей создадут тексты, сценографию, костюмы и музыкальные композиции для будущих спектаклей, а также представят их и готовый спектакль зрителям. Участникам предлагается создать собственные спектакли на темы истории и повседневной поэтики.

Все мероприятия бесплатны и будут проводиться преимущественно на английском языке.

Фестиваль ориентирован на студентов разных вузов и специальностей. Фестиваль создает пространство, где можно знакомиться, заводить новые связи, создавать новые команды, проверять себя на практике, обсуждать театр и искусство, говорить о том, что для нас действительно важно.

Организуя фестиваль на английском языке, иностранцы, проживающие в Вильнюсе, получают возможность лучше узнать местную культурную жизнь, а также облегчается их интеграция и всестороннее общение.

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