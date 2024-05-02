В швейцарском Люцерне отменили концерт Анны Нетребко

Министр образования и культуры кантона Люцерн Армин Хартман в интервью изданию Regionaljournal Zentralschweiz подтвердил позицию региональных властей в данной связи. По его словам, правительство выступает однозначно против выступления российской артистки, предположительно, лояльной Кремлю. "Мы считаем, что Люцерн (…) должен сыграть в этом отношении новаторскую роль и занять четкую позицию", - указал он. Хартман также подтвердил, что в решении сыграли роль опасения беспорядков и протестов в Люцерне из-за выступления Нетребко, которые уже имели место в других местах.

"KKL в Люцерне недоступен для проведения концерта Нетребко 1 июня 2024 года", - сообщило руководство зала в ответ на запрос SRF. По этим данным, решение об отмене концерта принято, в том числе, под давлением властей города Люцерн и одноименного кантона. Из-за "ожидаемой угрозы общественному порядку муниципальные и региональные власти попросили KKL аннулировать мероприятие, которое должно было состояться близко по времени и месту проведения к украинской мирной конференции .

Первоначально концерт Нетребко должен был состояться еще в 2022 году, но был перенесен на июнь 2024-го из-за претензий к певице по поводу недостаточного четкого осуждения войны России в Украине.

В Висбадене протестуют против концертов Нетребко 4 и 8 мая

Концерты Нетребко в различных странах часто сопровождаются протестами местных жителей, выражающих солидарность с Украиной, которая стала целью военной агрессии РФ. Ее концерты уже были отменены, в частности, в Тайване, Штутгарте и Праге, а нью-йоркская "Метрополитен-опера" после начала полномасштабного российского вторжения разорвала контракт с Нетребко.