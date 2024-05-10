В Швеции прошел второй полуфинал "Евровидения". Израиль, Латвия и Эстония вышли в финал

Британия, Франция, Испания, Германия и Италия автоматически проходят в финал — эти страны оказывают дополнительную финансовую поддержку "Евровидению".

Два дня назад в финал уже вышли Сербия, Португалия, Словения, Украина , Литва , Финляндия , Кипр, Хорватия , Ирландия и Люксембург .

Кроме Латвии, Эстонии, Армении и Грузии, в финал вышли Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль , Греция и Швейцария.

От Латвии в финале выступит певец Дон (Артурс Шингирейс, сценический псевдоним Dons) с торжественно-лиричной балладой на английском «Hollow».

Эстония послала на конкурс сразу две группы, 5MIINUST и Puuluup, которые совместно исполняют «хулиганскую» фолк-панк-песню под названием «А об этих наркотиках мы ничего не знаем» ((Nendest) Narkootikumidest Ei Tea Me (Küll) Midagi).

Фаворитами у букмекеров в этом году считаются хорватская группа Baby Lasagna и украинский дуэт Алены Алены и Джерри Хейл.

Финал конкурса пройдет на Malmö Arena в субботу.

Что происходило перед вторым полуфиналом

После генеральной репетиции в четверг в соцсетях появились видеозаписи, на которых некоторые зрители освистывают участницу из Израиля Эден Голан.

Перед конкурсом многие призывали запретить Израилю участвовать в «Евровидении» из-за войны в Газе. Организатор конкурса, Европейский вещательный союз (EBU), заставил изменить слова песни Голан, чтобы она соответствовала всем правилам, и допустил ее к участию в «Евровидении».

Сама певица заявила, что ее ничто не остановит, и она гордится тем, что представляет свою страну.