В "секретную комнату" Микеланджело будут пускать не всех

"Секретная комната" Микеланджело - это небольшое помещение: 10 метров в длину, три - в ширину и два с половиной метра в высоту. Попасть в него можно из Капеллы Медичи при флорентийской церкви Сан-Лоренцо - это часть Национального музея Барджелло. В комнате на стенах сохранились десятки рисунков великого мастера, выполненные углем. Они были обнаружены совершенно случайно в 1975 году - в ходе поиска альтернативного входа в музей, под двумя слоями штукатурки. "Раньше это помещение использовалось как склад угля", - говорит директор музея Барджелло Паола Д'Агостино.

Историки утверждают, что в этом помещении великий мастер провел два месяца в 1530 году, скрываясь от гнева членов влиятельной семьи Медичи. Отсюда и ее название - "секретная" или "тайная" комната. До настоящего времени она была доступна только ученым и искусствоведам, а с 15 ноября 2023 года откроется для посетителей, сообщается на сайте Музея Барджелло.