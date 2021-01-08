В РДТЛ главным режиссером начинает работать Владимир Гурфинкель

«Владимир Львович Гурфинкель удивительным образом сочетает в себе огромный опыт, большой талант и неиссякаемый оптимизм. Это очень вдохновляет! Мне интересно, куда нас приведёт наш совместный творческий путь, но я нисколько не сомневаюсь, что результат будет отличным! Я уверена, что именно в это время, именно этой труппе нужен именно такой лидер. Хочу, чтобы у нас все получилось», – говорит руководитель РДТЛ Ольга Полевикова.

По словам В. Гурфинкеля, работа главного режиссера – это организация всех художественных и творческих процессов, которые связаны со сценой. «Для меня функция главного режиссера – это не только создание спектаклей, а в первую очередь – создание механизмов, которые дают возможность создавать художественные произведения в любой эстетике, стилистике, форме, а это возможно только тогда, когда деятельность театра напрямую связана с результативностью», – говорит главный режиссер РДТЛ В. Гурфинкель.

Владимир Гурфинкель родился в Украине, в 1984 г. закончил Киевский государственный институт культуры, в 1990 г. получил диплом режиссера театра в Санкт-Петербургском институте театра, музыки и кино, защитил степень доктора наук. Ставил спектакли в Киеве, Севастополе, Баку, Норильске, Красноярске, Новосибирске, Санкт-Петербурге. Руководил и работал главным режиссером в театрах Свердловска и Перми, в 2012-2013 гг. был художественным руководителем масштабного фестиваля «Белые ночи в Перми», а в 2014-2017 гг. – фестиваля-форума «Пространство режиссуры».

В. Гурфинкель активно работает как педагог по театральному искусству, ведет театральные лаборатории за границей: в Италии, Монголии, Вьетнаме, Болгарии, Франции, США.

В одном из интервью В. Гурфинкель, рассуждая про искусство режиссуры, сказал, что дело искусства — опережать время, и самая главная потребность в ответе на вопрос, какой ты и кто ты – не утверждать ничего, исходя из опыта вчерашнего дня, а искать возможность ответов на актуальные вопросы дня сегодняшнего в сегодняшней лексике и в эстетике завтрашнего дня. «Если режиссер не стремится понять и эстетически обогнать время, тогда он навязывает вчерашнее мировоззрение», – утверждает В. Гурфинкель.

По его словам, Литва занимает важное место на карте театрального мира, потому что зритель здесь сформирован известными литовскими режиссерами, но Литва – и абсолютно отдельная страна театрального мира, потому что здесь жил и творил гений режиссуры Эймунтас Някрошюс.