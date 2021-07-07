В рамках "Недели белорусской культуры" в Вильнюсе покажут спектакль "Третья смена"

Именно белорусские авторы за несколько лет прочно вошли в число самых востребованных и запоминающихся драматургов.

Пьеса "Третья смена" про детство, а это ­вопрос, о котором, наверное, каждый захочет подискутировать.

После спектакля желающих приглашают присоединиться к обсуждению работы с актёрами и режиссёром.

Стоимость билета - на ваше усмотрение. Собранные донаты (пожертвования) пойдут на поддержку репрессированных деятелей культуры.

Спектакль идёт на русском языке.

Форма для предварительной регистрации здесь.