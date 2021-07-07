aA
Гродненские актёры-партизаны, литовский режиссёр и актёр Андрюс Саулюс Даряла специально к Международной неделе белорусской культуры создали спектакль по пьесе белорусского драматурга Павла Пряжко, одного из ярких представителей «новой драмы». Его покажут 9 июля, в 19.00 в Русском драматическом театре Литвы (новая сцена "М-8").
В рамках "Недели белорусской культуры" в Вильнюсе покажут спектакль "Третья смена"
© Фото организаторов

Именно белорусские авторы за несколько лет прочно вошли в число самых востребованных и запоминающихся драматургов.

Пьеса "Третья смена" про детство, а это ­вопрос, о котором, наверное, каждый захочет подискутировать.

После спектакля желающих приглашают присоединиться к обсуждению работы с актёрами и режиссёром.

Статьи по теме:
В Вильнюсе проходит инициированная офисом Тихановской "Неделя белорусской культуры"  (20)

Стоимость билета - на ваше усмотрение. Собранные донаты (пожертвования) пойдут на поддержку репрессированных деятелей культуры.

Спектакль идёт на русском языке.

Форма для предварительной регистрации здесь.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Премьер отмечает опасную тенденцию: может начаться быстрый рост числа новых случаев (3)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призывает...

Премьер-министр Литвы: на границе установят дополнительный физический барьер, привлекут армию (28)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду...

В Вильнюсе планируют ввести плату за стоянку во дворах многоквартирных домов (75)

В Вильнюсе планируют ввести плату за стоянку во дворах...

Кризис мигрантов за кадром: в час Х им сказали покинуть Беларусь и показали, куда идти (42)

Вице-министр внутренних дел Литвы Арнольдас...

Вильнюс представил адреса зданий, в которых могут принять нелегальных мигрантов  не больше 250 человек (7)

После того как Министерство внутренних дел Литвы...