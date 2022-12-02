Белые, белейшие ангелы,

Зачем вы собрались вокруг?

На дрожащих крыльях вы несете в ясли

Искорки, что в черной ночи гасли?

Или вы хотели сбить со следа палача,

Который начал кровавую беседу?

Словно серебряные цветы, встали

Вы на могилах богатырей из стали –

Рыцарей, что в стуже без надежды

Погибали от пуль и метели.

Тьма и сумрак, ангелы, в нашем краю,

Темный снег, и звезды, и любовь,

И под темными тучами отчаяния

Наши сердца покроются такой же тьмой.

Белые, белейшие ангелы,

Пусть от ваших крыльев светлеет ночь людская,

Пусть надежду увидит каждый убогий,

Тот, кто руки и глаза уже опустил.

Пусть дорогу найдет заблудший,

Пусть доскачет рыцарь невеселый –

Человек пусть – к Богу-человеку,

Белые, белейшие ангелы.

Этим ожиданием делятся со своими зрителями актеры и работники Вильнюсского Старого театра. Вильнюсский cтарый театр адвент Литва