Белые, белейшие ангелы,
Зачем вы собрались вокруг?
На дрожащих крыльях вы несете в ясли
Искорки, что в черной ночи гасли?
Или вы хотели сбить со следа палача,
Который начал кровавую беседу?
Словно серебряные цветы, встали
Вы на могилах богатырей из стали –
Рыцарей, что в стуже без надежды
Погибали от пуль и метели.
Тьма и сумрак, ангелы, в нашем краю,
Темный снег, и звезды, и любовь,
И под темными тучами отчаяния
Наши сердца покроются такой же тьмой.
Белые, белейшие ангелы,
Пусть от ваших крыльев светлеет ночь людская,
Пусть надежду увидит каждый убогий,
Тот, кто руки и глаза уже опустил.
Пусть дорогу найдет заблудший,
Пусть доскачет рыцарь невеселый –
Человек пусть – к Богу-человеку,
Белые, белейшие ангелы.
Этим ожиданием делятся со своими зрителями актеры и работники Вильнюсского Старого театра. Вильнюсский cтарый театр адвент Литва
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