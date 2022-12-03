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Третий день адвента встречаем стихотворением Александра Введинского, которое читает актер Александр Канаев:

Как хорошо в лесу
Как светел снег
Молитесь колесу,
Оно круглее всех.

Деревья на конях
Бесшумные лежат.
И пасынки в санях
По-ангельски визжат

Знать завтра Рождество,
И мы бесчестный люд
Во здравие его
Немало выпьем блюд.

С престола смотрит Бог
И улыбаясь кротко
Вздыхает тихо ох,
Народ ты мой сиротка.

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