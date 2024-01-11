В Москве в возрасте 88 лет умер актёр Юрий Соломин

Два дня назад Соломина выписали из больницы, куда он попал после микроинсульта.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. После школы поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина. После его окончания был зачислен в труппу Малого театра. Сыграл на сцене роль гоголевского Хлестакова в спектакле "Ревизор", Сирано де Бержерака в постановке по пьесе Эдмонда Ростана, царя Фёдора в трагедии Алексея Толстого.

В 1980 году Соломин стал режиссёром Малого театра, а с 1988 года и до конца своих ней был художественным руководителем.

С 1961 года Соломин преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, являлся профессором кафедры актерского мастерства.

В кино Соломин дебютировал в картине "Бессонная ночь" режиссёра Исидора Анненкова, но известность артисту принесла роль разведчика Павла Кольцова в пятисерийном фильме "Адъютант его превосходительства".