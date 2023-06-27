В Клайпеде открыта новая балетная школа

В Клайпеде существует несколько студий современного танца и балета, но в этом году единственная специализированная балетная школа переехала в другой город. Это и побудило инициативную группу создать Клайпедскую балетную школу с целью продолжить сложившуюся за 5 лет традицию.

Новая школа начинает свою деятельность в современном помещении, уже используемом для балета, по адресу Liepų 54, сохранив при этом основной состав преподавателей. Занятия для детей и взрослых будут проводить ветераны балета Клайпедского музыкального театра Александра Кечернене и Кристина Гуделите, педагоги Индре Петрулите и Айрисе Гудоните, а также Анета Аугайтите, которая будет работать с самыми маленькими балеринами. К педагогическому составу присоединится и театральный педагог Живиле Субачюте.

По словам основательницы школы Алины Великене, продолжить традицию балетного образования ее побудила одна жизненная ситуация - когда она привела свою дочь на первый урок в старую школу, выяснилось, что школа переезжает.