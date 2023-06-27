В Клайпеде открыта новая балетная школа

В Клайпеде существует несколько студий современного танца и балета, но в этом году единственная специализированная балетная школа переехала в другой город. Это и побудило инициативную группу создать Клайпедскую балетную школу с целью продолжить сложившуюся за 5 лет традицию.
Новая школа начинает свою деятельность в современном помещении, уже используемом для балета, по адресу Liepų 54, сохранив при этом основной состав преподавателей. Занятия для детей и взрослых будут проводить ветераны балета Клайпедского музыкального театра Александра Кечернене и Кристина Гуделите, педагоги Индре Петрулите и Айрисе Гудоните, а также Анета Аугайтите, которая будет работать с самыми маленькими балеринами. К педагогическому составу присоединится и театральный педагог Живиле Субачюте.
По словам основательницы школы Алины Великене, продолжить традицию балетного образования ее побудила одна жизненная ситуация - когда она привела свою дочь на первый урок в старую школу, выяснилось, что школа переезжает.
"Я просто не могла допустить, чтобы работа, которая выстраивалась в течение пяти лет, как и само сообщество учеников и преподавателей, развалились. Решила, что имея опыт управления я могу создать платформу как для педагогов, так и для учеников. Балет - это основополагающая дисциплина для всех стилей танца, дающая уверенность и свободу для творчества. Очень важно сохранить эту возможность для девочек в нашем регионе", - говорит А. Великене.
В июле в новой школе начнутся индивидуальные занятия для девочек. На август запланирован летний лагерь, а осенью начнется обычный учебный процесс. Пока планируются балетные классы для детей 5-6, 7-9, 10-17 лет, индивидуальные занятия, современный танец и балетные группы для взрослых. В будущем школа также рассматривает возможность организации занятий для балерин c 3-4 лет и художественной гимнастики.
"Клайпедская балетная школа" располагается в помещениях бывшей школы с двумя специализированными залами, безопасными раздевалками и зонами ожидания. Новая школа уже приобрела все оборудование, необходимое для профессиональных занятий балетом. Школа уже зарегистрирована как учреждение неформального образования, и в настоящее время планируется сотрудничество с Клайпедским городским самоуправлением по созданию корзины неформального образования. Школа будет стремиться сотрудничать с Клайпедским музыкальным театром, другими балетными и танцевальными школами Литвы, а также с партнерами из бизнес-сообщества.
"Мы хотим создать школу, где каждый ребенок, прикоснувшийся к балету, чувствовал бы себя счастливым и уверенным. Одновременно мы создаем более широкое сообщество, которое любит культуру и является ее составной частью. Особое внимание мы будем уделять педагогам - мы хотим им предложить серьезную платформу для передачи своих знаний ученикам, создания спектаклей и проектов на национальных и международных конкурсах. Мы планируем пригласить литовских и зарубежных звезд балета, чтобы они поделились своим опытом не только с детьми, но и с педагогами", - говорит А. Великене.