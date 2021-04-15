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Фильм под названием About Fate будет большим международным проектом, режиссером которого станет российский режиссер Марюс Вайсберг ("Бабушка легкого поведения", "Любовь в большом городе"). Он же заявлен и как креативный продюсер.
Фото film.ru
Фото film.ru

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-релиз дистрибьютера фильма, главные роли в нем исполнят Эмма Робертс (дочь актера Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс, "Мы — Миллеры", "Американская история ужасов"), Томас Манн ("Фарго"), Гаррет Хедлунд ("Троя"), Бритт Робертсон ("Мистер Черч").

Краткое описание сценария, согласно релизу, "это рассказ о двух людях, которые верят в любовь, но никак не могут найти ее истинный смысл. В бурном круговороте событий судьба сталкивает героев в новогоднюю ночь… со всеми вытекающими последствиями. Зрителей ждет много отличного юмора, романтики и новогодняя сказка".

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Съемки пройдут в Бостоне летом этого года.

Как отмечает издание, пока неизвестно, удалось ли создателям ремейка согласовать права с наследниками Эльдара Рязанова, снявшего легендарную ленту "Ирония судьбы, или С легким паром". В 2007 году фильм под названием "Ирония судьбы. Продолжение" снял Тимур Бекмамбетов. Также известно о болливудском проекте I love NY (2015), в котором события советской комедии перенесены в современную Америку.

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