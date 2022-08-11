В Алитусе будут выставлены работы Сутина и Модильяни

Как сообщил на этой неделе Алитусский краеведческий музей, их предоставил на выставку «Огонь мистицизма» нью-йоркский физиотерапевт Самуэлис Тацас, родившийся в Алитусе.
Сообщается, что на выставке помимо произведений гения модернизм Сутина и его друга Модильяни будут работы и других художников-литваков.
Сутин (1893–1943) и Модильяни (1884–1920) – всемирно известные художники-модернисты, их работы хранятся в крупнейших музеях мира и солиднейших частных коллекциях.
Выставка в Алитусе откроется 1 сентября.
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