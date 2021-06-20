Ушел из жизни латвийский писатель и сценарист Слава Сэ

3 июня Вячеслав был госпитализирован в одну из рижских больниц с двусторонней пневмонией, вызванной инфекцией Covid-19. В этот раз врачи проиграли бой...

В конце нулевых рижский сантехник, бард и психолог Вячеслав Солдатенко взорвал Рунет своими заметками в "Живом журнале", которые он публиковал под псевдонимом Слава Сэ и портретом Адриано Челентано.

Истории одного развода, двух дочек и невзрачного крепыша, чье "мужское одиночество пахнет хомячком", собрали вокруг автора десятки тысяч преданных фолловеров и, в конечном счете, вылились в книгу "Сантехник, его кот, жена и другие подробности", чей тираж крупнейшее российское издательство "АСТ" допечатывало несколько раз.

В том же году преданные читатели довели Славу Сэ до премии Интернет-сервиса "Имхонет" в номинации "Любимые журналисты". За первой книгой последовали вторая, третья, четвертая... Параллельно Слава Сэ стал востребованным соавтором и автором сценариев для российских фильмов и мультфильмов, среди которых "Джентльмены, удачи!" и "Три богатыря: ход конем"...

В этом году Слава Сэ выкладывал на своей фейсбук-странице увлекательные посты, в которых рассказывал о творческих встречах по всей России. Также он описывал, как идет работа над сценарием к фильму латышского продюсера и режиссера Андрея Экиса. Был полон надежд. "Режиссёр Андрейс Экис называет меня гением, - писал Слава Сэ. - Он говорит, диалоги потрясающи, а коллизии как наркотик. Он не мог оторваться, читал всю ночь. Я прошу найти хотя бы один грешок, чтобы мне смотреться в зеркало, не вставая перед собой на колени. Режиссёр так и быть, находит. Главный герой слишком злой, его надо сделать добрым..."

Пять лет назад в интервью порталу Delfi Слава Сэ рассказывал о том, по каким американским формулам пишутся российские фильмы: "Воплощаются в жизнь классические голливудские схемы, которым должен соответствовать каждый чих: на определенной минуте — "точка напряжения", необходимое число кризисов, после трех четвертей — "точка хуже некуда" (ТХН), после которой должно стать еще хуже. Когда все пропало и все почти умерли, жизнь должна стать еще невыносимее. И лишь за секунду до конца, когда пуля из пистолета уже набирает максимальную скорость, герой вдруг отклоняется с ее траектории и устремляется к абсолютному счастью. Все эти принципы должны соблюдаться железно. "Где ваша ТХН?!" — с этими словами сценарий обычно возвращают автору".

Для самого Славы Сэ его личная ТХН оказалась точкой невозврата.