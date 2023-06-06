Умерла звезда "Долгой дороги в дюнах" Лилита Озолиня

Актриса родилась в 1947 году. Дебют в кино состоялся в 1967 году — она сыграла Велту в фильме "Когда дождь и ветер стучат в окно". Популярность ей принесла роль Марты в фильме "Долгая дорога в дюнах" (1980). Также она играла в театре "Дайлес" и в Рижском театре русской драмы (Рижский русский театр им. М. Чехова).
"Для театра "Дайлес" Лилита была дивой и легендой. Её работа была отличной, такой тонкой и глубокой. Невероятно болезненная утрата для театра "Дайлес", для латвийского театра и мирового киноискусства. И для нашего коллектива, и для каждого из нас. Это неожиданная потеря", — говорится на странице театра в Facebook.
Озолиня несколько раз номинировалась на награду "Ночь лицедеев", а также на премию "Лучшая актриса", в 2009 году получила орден Трех звезд четвертой степени, а в 2017 году была номинирована на "Большого Кристапа" в номинация "Лучшая женская роль второго плана".
В последнем сезоне Озолиня играла в двух постановках театра "Дайлес". В обеих пьесах она играла роли матерей. Это Генриетта Искариот в пьесе Стивена Гирга "Полуночное шоу с Иудой Искариотом" (2022) и главная роль в пьесе "Мать" Флориана Зеллера (2020).
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