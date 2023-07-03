Умерла раненная в Краматорске писательница Виктория Амелина

Таким образом, число жертв удара выросло до 13.

Как сообщила организация украинских литераторов, Виктория Амелина была 27 июня в пицца-баре Ria Lounge с делегацией из Колумбии.

Гости из Колумбии — политик Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес — были ранены.

Виктории Амелиной было 37 лет, она — автор двух романов и детской книги, лауреат премии Джозефа Конрада, которую вручают молодым украинским писателям.

После вторжения России она присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds и расследовала преступления российской армии на оккупированных и затем освобожденных территориях.

В прошлом году она, как напоминает украинский ПЕН, она нашла в селе Капитоловка близ Изюма дневники схваченного и убитого россиянами писателя Владимира Вакуленко.

27 июня Амелину из Краматорска перевезли в Днепр, где врачи несколько дней боролись за ее жизнь.

В начале июня Виктория Амелина опубликовала в твиттере фотографию, на которой она фотографирует разрушенный дом.