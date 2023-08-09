Умер знаменитый "гнусавый" переводчик Леонид Володарский

Отмечается, что в последнее время он серьезно болел.
Леонид Володарский известен как переводчик, писатель и радиоведущий. Родился в Москве 20 мая 1950 года. Окончил институт иностранных языков, переводчиком начал работать в 1968 году. За более 30 лет непрерывной работы он озвучил свыше 5 тысяч кинокартин, в том числе фильмы "Терминатор" и "Джанго освобожденный".
Также Володарский переводил художественные произведения английских и американских писателей. Был одним из первых переводчиков произведений Стивена Кинга, а также переводил произведения Джерома Сэлинджера.