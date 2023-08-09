09 августа 2023 г. 08:46

Умер знаменитый "гнусавый" переводчик Леонид Володарский

 
rus.DELFI.lv
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Žvakė
ФОТО: Unsplash

В возрасте 73 лет из жизни ушел известный российский переводчик и радиоведущий Леонид Володарский. Многие помнят его по характерному голосу в озвучании первых в СССР видеофильмов в 1980-90-х годах. О смерти Володарского радиостанции "Говорит Москва", на которой он работал в последнее время, сообщили его родные.

Отмечается, что в последнее время он серьезно болел.

Леонид Володарский известен как переводчик, писатель и радиоведущий. Родился в Москве 20 мая 1950 года. Окончил институт иностранных языков, переводчиком начал работать в 1968 году. За более 30 лет непрерывной работы он озвучил свыше 5 тысяч кинокартин, в том числе фильмы "Терминатор" и "Джанго освобожденный".

Также Володарский переводил художественные произведения английских и американских писателей. Был одним из первых переводчиков произведений Стивена Кинга, а также переводил произведения Джерома Сэлинджера.

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