Умер знаменитый "гнусавый" переводчик Леонид Володарский

В возрасте 73 лет из жизни ушел известный российский переводчик и радиоведущий Леонид Володарский. Многие помнят его по характерному голосу в озвучании первых в СССР видеофильмов в 1980-90-х годах. О смерти Володарского радиостанции "Говорит Москва", на которой он работал в последнее время, сообщили его родные.