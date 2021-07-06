Друг Доннера Стивен Спилберг, работавший с ним над фильмом "Балбесы" (The Goonies), назвал его "чрезвычайно талантливым режиссером, которого отличала способность успешно работать в самых разных жанрах".
"Он был совсем ребенком. Всем сердцем. Все время. Я не могу поверить, что он ушел, но его хриплый сердечный смех останется со мной навсегда", - сказал Стивен Спилберг изданию Deadline.
От телевидения к кино
Ричард Доннер родился 24 апреля 1930 года в Бронксе. В молодости он начал актерскую карьеру, играл в театре.
В конце 1950-х годов Доннер начинает работать режиссером на телевидении. Он снимает сериалы "Cумеречная зона", "Перри Мэйсон", "Напряги извилины", "Байки из склепа".
Свой первый художественный фильм - военную драму "X-15" с Чарльзом Бронсоном в главной роли - Доннер снял в 1961 году, однако этот фильм не принес ему успеха.
В 1968 года он работает над криминальной комедией "Соль и перец", а затем выпускает фильм "Лола" ("Твинки"), где главная роль достается Чарльзу Бронсону.
В 1976 года в прокат выходит новая картина Ричарда Доннера - фильм ужасов "Омен", повествующем о воцарении Антихриста на Земле. Картина получила "Оскар" в номинации "Лучшая музыка к фильму".
А через два года после выхода "Омен" Доннер снял фильм, который принес ему огромный успех - "Супермен" с Кристофером Ривом.
Бюджет фильма составил 55 млн долларов, мировые кассовые сборы картины - 300 миллионов долларов, фильм получил специальную премию "Оскар" за визуальные эффекты.
Одновременно снималось продолжение фильма - "Супермен 2", однако из-за разногласий с продюсерами Ричард Доннер покинул проект, успев снять большую часть фильма. В 2006 году он выпустил режиссерскую версию сиквела.
В 1985 году в прокаты выходят "Балбесы" - приключенческий комедийный фильм, снятый Ричардом Доннером по сюжету Стивена Спилберга. Фильм рассказывает о группе детей из штата Орегон, которые отправляются на поиски сокровищ пирата Одноглазый Вилли.
В конце 1980-х Доннер снимает первый фильм из серии "Смертельное оружие" с Мелом Гибсоном. В 2003 году в прокат выходит его новая кинокартина - фантастический фильм "В ловушке времени" по роману Майкла Крайтона.
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