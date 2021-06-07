Резо Габриадзе известен как автор сценариев более 35 фильмов. Вместе с Георгием Данелия он написал сценарии к кинолентам «Кин-дза-дза» и «Мимино» (в последнем случае также в соавторстве с Викторией Токаревой). Среди других его работ — сценарии к фильмам «Не горюй!» и «Необыкновенная выставка».
В 1981 году Резо Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток, здание которого считается одной из главных достопримечательностей Тбилиси.
Резо Габриадзе — автор памятника Чижику-Пыжику, установленного в 1994 году в Петербурге. В 1995 году он создал в Петербурге памятник «Нос майора Ковалева» — в честь героя повести «Нос» Николая Гоголя. Также нарисовал иллюстрации более чем к 50 книгам.
Габриадзе — обладатель многих почетных наград, в том числе Государственной премии СССР (1989), премии Шота Руставели, «Ника», «Триумф», «Золотая маска».
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