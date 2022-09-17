В организации отметили, что утром о смерти рассказала по телефону дочь режиссёра. Похороны организует союз кинематографистов Санкт-Петербурга.
Масленников – советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, педагог. Лауреат Государственной премии России.
В 1967 году он окончил Высшие режиссёрские курсы при киностудии "Ленфильм". Широкую известность Масленникову принёс цикл телевизионных фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Он был автором сценария для нескольких серий из этого цикла: "Собака Баскервилей" (совместно с Юрием Векслером), "Сокровища Агры" и "XX век начинается".
Помимо этих фильмов Игорь Масленников снял такие картины, как "Зимняя вишня", "Сентиментальный роман", "Пиковая дама".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Лучшая страна для политэмигрантов из Беларуси". Сталкиваются ли белорусы с дискриминацией в Литве?
Согласно недавно озвученной статистике , белорусы...
Михаил Подоляк: Россия не покаялась за преступления против граждан СССР, где принудительно находились и вы, и мы (1)
"Основная проблема России в том, что там не инвестируют...
Андрюс Ужкальнис. Конец русского языка в свободном мире (2)
"Да будь я и негром преклонных годов, И то, без унынья и...
Глава МИД Литвы призывает как можно скорее вооружить Украину: танки говорят громче слов
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис...
Поезд из Вильнюса в Варшаву начнет курсировать в декабре
Вильнюс и Варшава договорились, что пассажирский...