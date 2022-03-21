Умер писатель Юз Алешковский

Одно из самых известных произведений Алешковского — песня 1959 года «Товарищ Сталин, вы большой ученый», написанная от лица политзаключенного.

Юз Алешковский начал литературную карьеру как автор книг для детей («Черно-бурая лиса», «Кыш, Двапортфеля и целая неделя»,). Его «взрослые» книги, как писал в 2016 году сайт «Полит.ру», затрагивали запретные для советской литературы темы — «лагерную жизнь, фальшь советского строя». Они были впервые изданы в США после эмиграции Алешковского; в СССР их опубликовали в перестройку.

Алешковский с семьей эмигрировал в США в 1979 году, после публикации в самиздатовском альманахе «Метрополь» текстов его «лагерных» песен.