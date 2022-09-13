Жан-Люк Годар — один из основоположников французской "новой волны", направления в кинематографе в 1950-1960-х годах. Его первый фильм "На последнем дыхании" с Жан-Полем Бельмондо называют своеобразным манифестом "новой волны". Среди других его наиболее известных фильмов — "Маленький солдат", "Презрение", "Альфавиль", "Безумный Пьеро".
Фильмы Годара, выпущенные в 1960 годах, оказали на культуру ХХ века наиболее значительное влияние, писал в 2020 году кинокритик "Медузы" Антон Долин. В 2011 году Годар получил премию "Оскар" за вклад в развитие кинематографа.
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