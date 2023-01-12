В заявлении семьи, опубликованном вчера на сайте музыканта говорится, что Бек "мирно ушёл из жизни" после неожиданного заражения бактериальным менингитом.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv — Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023

Джефф Бек - британский гитарист-виртуоз - родился в 1944 году в Лондоне. В детстве он пел в церковном хоре, в подростковом возрасте он начал играть на гитаре. Первой группой, где играл музыкант, была Screaming Lord Sutch. В 1965 году он заменил в группе The Yardbirds ушедшего оттуда Эрика Клэптона, однако через два года он покинул коллектив. В 1968 году Бек выпустил свой первый сольный альбом Truth, а затем основал The Jeff Beck Group, в которую вошли певец Род Стюарт и нынешний бас-гитарист The Rolling Stones Рони Вуд.

В 1975 году Бек записал полностью инструментальный альбом Blow By Blow. На нем гитарные партии по сути стали заменой вокала - и именно такой подход стал для него основным в последующие годы.

Несколько альбомов, записанных Беком альбомов стали платиновыми. Свой последний альбом "18" он выпустил в 2022 году. Он оказал значительное влияние на развитие хеви-метала и джаз-рока.

Джефф Бек семь раз получал премию "Грэмми", его дважды — в 1992 и 2009 годах — включали в Зал славы рок-н-ролла.