Чик Кориа считается одним из пионером стиля джаз-фьюжн. За свою карьеру он выпустил более 80 альбомов и был удостоен 23 премий “Грэмми”.
В конце 1960-х годов Кориа играл в коллективе Майлза Дэвиса, с которым среди прочего записал такие знаменитые альбомы, как “In a Silent Way” и “Bitches Brew”. Кроме того, он сотрудничал с Херби Хэнкоком, Китом Джарреттом, Стэном Гетцом, Джоном Маклафлином и многими другими джазовыми музыкантами.
В 1972 году Кориа основал собственный коллектив Return To Forever, с которым снискал мировую популярность. Последняя запись Кориа “Plays” датируется сентябрем 2020 года.
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