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“С величайшей грустью мы сообщаем, что 9 февраля Чик Кориа умер в возрасте 79 лет от редкой формы рака, который был диагностирован лишь недавно”, — говорится в заявлении на официальном сайте музыканта.
Chick Corea
Chick Corea
© Organizatorių archyvas

Чик Кориа считается одним из пионером стиля джаз-фьюжн. За свою карьеру он выпустил более 80 альбомов и был удостоен 23 премий “Грэмми”.

В конце 1960-х годов Кориа играл в коллективе Майлза Дэвиса, с которым среди прочего записал такие знаменитые альбомы, как “In a Silent Way” и “Bitches Brew”. Кроме того, он сотрудничал с Херби Хэнкоком, Китом Джарреттом, Стэном Гетцом, Джоном Маклафлином и многими другими джазовыми музыкантами.

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В 1972 году Кориа основал собственный коллектив Return To Forever, с которым снискал мировую популярность. Последняя запись Кориа “Plays” датируется сентябрем 2020 года.

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