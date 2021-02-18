Умер актер Андрей Мягков

Мягков прославился своими работами в кино - в первую очередь ролью Жени Лукашина в "Иронии судьбы" и Анатолия Ефремовича в "Служебном романе", которые снял Эльдар Рязанов, а также участием в фильме Никиты Михалкова "Жестокий романс".
Пресс-атташе МХТ им. Чехова сказала, что причина смерти пока неизвестна.
Партнерша Мягкова по "Иронии судьбы", польская актриса Барбара Брыльска сказала агентству РИА Новости: "У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком. Я очень его любила".
Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Первой его ролью в кино стала работа в комедии "Похождения зубного врача".
С 1987 года Мягков играл в МХТ имени Чехова.
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