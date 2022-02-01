Топ-5 книжных новинок этой недели

Вот 5 книг, которые на пике популярности на этой неделе:

1. Под небом Парижа

Автор: Дана Делон

Как так получилось, что я влюбилась в него? Почему из cеми миллиардов людей на этой планете именно он? Порой эти вопросы сводят меня с ума. И заодно мне хочется свести с ума его. Знакомьтесь — Александр дю Монреаль, мой сводный брат. Между нами разница в пятнадцать лет, и он мне не пара... Вот только мое сердце не слышит доводов рассудка.

Гордость или любовь? Разум или чувства? Я или ты? Кто кого, Алекс?

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2. Бумажный дворец

Автор: Миранда Хеллер

Семейная трагедия, история несбывшейся любви и исповедь об утраченной юности и надеждах. Словно потерянный рай, Бумажный дворец пленит, не оставляя в покое. Бумажный дворец — место, которое помнит все ее секреты. Здесь она когда-то познала счастье. И здесь, она утратила его навсегда. Элла возвращается туда снова и снова, ведь близ этих прудов и тенистых троп она потеряла то, что, казалось, уже не вернуть. Но один день изменит все. Привычная жизнь рухнет, а на смену ей придет неизвестность — пугающая и манящая, обещающая жизнь, которую она так долго не решалась прожить… Осталось сделать только один шаг навстречу.

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3. Хватит врать

Автор: Филипп Бессон

«Началось все, кажется, в детстве, да, точно, теперь вспоминаю, началось, когда я был мальчишкой, маму это тревожило, она говорила: хватит врать, она говорила именно врать, а не сочинять, но я продолжал и спустя много лет занимаюсь тем же…»

Один случайный взгляд, брошенный на незнакомца в фойе гостиницы, переносит Филиппа, знаменитого писателя, в холодное зимнее утро 1984 года, когда он встречает свою первую — и короткую — любовь, воспоминания о которой будут преследовать его всю жизнь.

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4. Земля Королей. Червовый Том

Автор: Нечитайло Фёдор Константинович

Восемь карточных олицетворений, валеты и короли четырёх мастей с абсолютно разными характерами и темпераментами, оказались заперты друг с другом в параллельном измерении, владея, при этом, мощным источником энергии, способным менять окружающую реальность.

Червовый том Земли Королей обостряет и углубляет конфликты Трефового тома, уводя историю дальше, к необратимой погибели.

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5. Снежная слепота

Автор: Рагнар Йонассон

Ари Тор, молодой полицейский из Рейкьявика, приезжает в небольшой городок на севере Исландии, где никто не запирает дверей, – попасть сюда можно только через узкий тоннель в горах. Одиночество, снег и темнота бесконечной зимы затягивают Ари Тора в пучины ночных кошмаров, его одолевают воспоминания о прошлом и тоска по оставленной в Рейкьявике подруге.

Он чувствует себя чужаком в этом тесном сообществе давно знакомых друг с другом людей. Но когда в снегу находят полуобнаженную женщину, истекающую кровью, а пожилой писатель замертво падает с лестницы в местном театре, Ари Тор, который ведет расследование, оказывается в самом центре этого сообщества, – и он не может доверять никому.

Прошлое играет с настоящим, напряжение нарастает, а Ари Тор все глубже погружается в свою собственную тьму – ослепленный снегом, под прицелом множества глаз.

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