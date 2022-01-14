Топ-5 книжных новинок этой недели

Вот 5 книг, которые на пике популярности на этой неделе:

1. Безупречная луна

Автор: Лия Арден

Даян совершил ошибку, поверив в перемирие с Квинтилиями. Но потомки Каида перешли черту. Грядёт финальная битва, в которой любой неверный шаг будет стоить слишком дорого.

Ойро искала ответы на вопросы, но готова ли она к правде?

Придут ли стороны к компромиссу или же один род полностью прервётся, уничтоженный другим?

Тёмное сердце Континента бьется чаще, истина всё ближе.

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2. Икона по воле случая

Автор: Айрис Апфель

Айрис Апфель — муза мировых дизайнеров, обладательница невероятного гардероба и коллекции необычных украшений. Одна из самых экстравагантных личностей мира моды и «первая леди текстиля» живет так, как считает нужным, отметая в сторону мысли о возрастных «приличиях» и заражая оптимизмом всех, с кем общается. О ней снимают кино и постоянно пишут в глянце, Mattel выпускает Barbie в ее образах.

У Айрис миллионы поклонников по всему миру. В свои 97 она заключила контракт с агентством IMG, работающим с Беллой Хадид, Жизель Бюндхен и другими топ-моделями. Ее боготворят Дрис ван Нотен, Брюс Вебер, Канье Уэст и все селебрити. Самое удивительное, что Айрис никогда не искала популярности, а иконой стиля стала по воле случая. Книга Айрис Апфель такая же яркая и прекрасная, как ее автор.

Здесь есть советы и жизненные правила, случаи из детства, истории из настоящего, описания нарядов, тканей и аксессуаров, исторические события, участницей которых была Айрис, размышления о жизни, любви и людях, очерки о стиле и рассуждения на самые разные темы. Страницы, каждая из которых достойна висеть в рамке на стене, украшают фотографии из личного архива Айрис, а также работы лучших фотографов и художников мира моды.

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3. Кулинарная книга Гарри Поттера

Автор: Том Гримм

Погрузитесь в чарующий мир Гарри Поттера вместе с красочной кулинарной книгой по мотивам популярной волшебной вселенной. 80 рецептов от сливочного пива до каменного печенья Хагрида проиллюстрированы красочными фотографиями и снабжены подробными инструкциями приготовления.

Мечтали оказаться в «Дырявом котле», на семейном ужине Уизли или на пире в Хогвартсе? Теперь вы без проблем сможете устроить вечеринку с друзьями и окунуться в атмосферу волшебства без использования магических заклинаний.

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4. Воскрешение секты

Автор: Мариэтт Линдстин

София Бауман бежала из зловещей секты, обосновавшейся на Туманном острове, и рассказала правду о ней всей стране.

Лидер культа, Франц Освальд, был осужден за жуткие преступления, творившиеся за высокими стенами своей усадьбы, и попал за решетку. Но с помощью своего адвоката, беспринципной женщины, по уши влюбленной в него, он начинает плести сети зловещего плана мести тем, кто упек его в тюрьму. И один из самых главных пунктов в нем - проект "София Бауман". Это воистину адский план - превратить ее жизнь в бесконечный кошмар.

Неужели София думает, что разорвала оковы вероучения, призванного спасти мир? Неужели она всерьез решила восстать против нового Бога? Тогда она заблуждается. Смертельно заблуждается…

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5. Учебник порядочной рыбы

Автор: Настя Рыбка

«В детстве моей настольной книгой была “Энциклопедия для девочек”, четкая инструкция к жизни: от техники маникюра до определения девственности.

Эта книга подходила подростку, но во взрослом возрасте, увы, не помогала. Она не отвечала на вопросы, как быть настоящим другом или как отличить достойного мужчину от абьюзера. И уж точно она не учила принимать себя в любом возрасте, со своими успехами и неудачами.»

«Учебник порядочной Рыбы» — как раз такая энциклопедия для уже выросших девочек. Это настольная книга для тех, кто хочет разобраться в себе и в жизни.

Книга состоит из двух частей: «Ты и отношения» и «Ты и жизнь».

Основные темы книги:

• Как найти подходящего партнера?

• Как вести бюджет в паре: быть содержанкой или зарабатывать самой?

• Проблемные мужчины: альфонсы, грубияны, бывшие. Как с ними общаться?

• Как вести себя в постели?

• Дело жизни: найти и не упустить.

• Доход и уровень жизни: чего ты по-настоящему достойна.

• Позитивное мышление как залог успеха.

• Секреты красоты и здоровья.

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Книги можно приобрести в магазине Mnogoknig в т/ц Akropolis в Вильнюсе или на сайте www.mnogoknig.lt

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