Топ-5 книжных новинок этой недели

Вот 5 книг, которые на пике популярности на этой неделе:

1. Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности

Автор: Сара Форден

тром 27 марта 1995 года четыре выстрела прогремели на элегантных улицах Милана. Маурицио Гуччи, наследник легендарной модной династии, был убит на пороге своего офиса неизвестным киллером. Два года спустя начальник полиции Милана вошел в роскошный палаццо бывшей жены Маурицио, Патриции Реджани, которую пресса прозвала "Черной вдовой", и арестовал ее за убийство.

Патриция убила своего бывшего мужа, чтобы заполучить его состояние? Или сделала это из ревности к новой невесте? А может быть, Маурицио убил кто-то еще — из-за того, что он потерял контроль над модной империей и едва не разорил семейный бизнес?

История дома "Гуччи" — это головокружительное путешествие в мир высокой моды, блеска и гламура, больших денег — и таких же больших скандалов, интриг и личных трагедий. Тщательно проработанная, прекрасно написанная и получившая мировое признание, книга "Дом Гуччи" рассказывает волнующую историю убийства, безумия, гламура и жадности.

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2. Один из нас лжет

Автор: Карен Макманус

"Один из нас лжёт" — дебютный подростковый триллер писательницы Карен Макманус. Захватывающий и увлекательный роман стал мировым бестселлером, а в октябре 2021 года на сервисе Peacock вышла восьмисерийная экранизация романа.

Строгий учитель в наказание оставил в классе после уроков пятерых старшеклассников, но только четверо вышли из школы живыми: круглая отличница, собирающаяся в Лигу плюща, первая красавица школы, снявшаяся в рекламе шампуня, восходящая звезда бейсбола и юный преступник на исправительном сроке. У каждого из них были свои причины убить пятого — школьного изгоя, раскрывающего в Интернете самые неприглядные секреты своих обидчиков. Но кто же пошёл на преступление и решил навеки заткнуть Саймона?

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3. Перекресток трех дорог

Автор: Татьяна Степанова

Может ли жертва стать убийцей?! Более загадочного дела в своей профессиональной практике они еще не встречали – серия странных, обставленных с устрашающей и нарочитой жестокостью, убийств… Каждый раз новую жертву находят на перекрестке трех дорог, – как известно, месте сакральном и мистическом… Однако неопровержимые улики доказывают, что убийцы – это разные люди… Но серийные маньяки – всегда одиночки!

Шефу криминальной полиции области полковнику Гущину и его напарникам Клавдию Мамонтову и Макару Псалтырникову предстоит разгадать эту детективно-мистическую головоломку. И ответить на самый неоднозначный и парадоксальный вопрос – может ли жертва стать убийцей?!

Татьяна Степанова — автор десятков отличных детективов и бывшая сотрудница пресс-центра ГУМВД. Последнее очень важно, хоть и, как кажется на первый взгляд, не имеет отношения к литературе. Татьяна ежедневно работает с информацией о реальных преступлениях, так что ее детективные истории максимально достоверны: сказывается реальный опыт.

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4. Ревность и другие истории

Автор: Ю Несбё

Двое знакомятся в самолете. Она рассказывает, что хотела умереть из-за измены мужа и подписала договор с компанией, инсценирующей самоубийства. Если бы женщина знала, кто сидит в соседнем кресле...

На греческом острове пропал турист, и для расследования приглашен детектив, обладающий уникальной способностью распознавать ревность при допросе... Подозрение падает на брата пропавшего человека, и этот мотив Каина и Авеля перекликается с сюжетом последнего романа Несбё "Королевство".

Ю Несбё, норвежский писатель и ведущий представитель северного нуара, не перестает удивлять. Ломая стереотипы, пренебрегая правилами жанра, он показывает человека так откровенно, как если бы мы сами смотрели в зеркало, боясь себе признаться: это я. "В моей голове нет и не будет никакой цензуры", — утверждает Несбё.

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5. Семь сестер. Сестра луны

Автор: Люсинда Райли

Тигги Деплеси всегда жила в гармонии с природой. Поэтому она выбрала для себя работу с дикими животными. Но череда драматичных событий, в том числе смерть ее приемного отца Па Солта, заставляют Тигги многое изменить в своей жизни. Чтобы понять, кем она хочет быть на самом деле, Тигги отправляется в солнечную Испанию, Гранаду, где, как она подозревает, живет ее настоящая семья. Так Тигги погружается в неразрывно связанную с гражданской войной 30-х годов историю своих предков, испанских цыган, среди которых были прекрасные музыканты и, что интригует Тигги больше всего, одна великолепная танцовщица фламенко, чья история станет для "сестры луны" своего рода новой путеводной звездой.

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