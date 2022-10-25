Тим Бертон, режиссер, сценарист и продюсер:
— За всю свою жизнь я никогда не чувствовал такой любви, как здесь. Где все - только радость и любовь к фильмам. Я никогда не забуду этот вечер. Спасибо вам от всего сердца.
Во время фестиваля публике были представлены почти 500 лент кинематографистов со всего мира. В рамках ретроспективного показа фильмов Тима Бертона зрителям представилась возможность заново открыть для себя фантастический мир этого американского режиссера.
В Лионе, где и начиналась карьера братьев Люмьер, известные кинематографисты со всего мира представляют широкой публике фильмы, оказавшие решающее воздействие на их творчество. По словам организаторов французского фестиваля, премия Люмьер должна со временем превратиться в своего рода Нобелевскую премию в области кино.
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