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За вклад в историю мирового кино Тим Бертон получил главный приз 14-го французского кинофестиваля "Люмьер", проходящего в Лионе. Награду ему вручила Моника Белуччи.
Timas Burtonas
Timas Burtonas
© "Forum Cinemas" nuotr.

Тим Бертон, режиссер, сценарист и продюсер:

— За всю свою жизнь я никогда не чувствовал такой любви, как здесь. Где все - только радость и любовь к фильмам. Я никогда не забуду этот вечер. Спасибо вам от всего сердца.

Во время фестиваля публике были представлены почти 500 лент кинематографистов со всего мира. В рамках ретроспективного показа фильмов Тима Бертона зрителям представилась возможность заново открыть для себя фантастический мир этого американского режиссера.

Monica Bellucci
Monica Bellucci
© AFP / Scanpix

В Лионе, где и начиналась карьера братьев Люмьер, известные кинематографисты со всего мира представляют широкой публике фильмы, оказавшие решающее воздействие на их творчество. По словам организаторов французского фестиваля, премия Люмьер должна со временем превратиться в своего рода Нобелевскую премию в области кино.

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Euronews
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