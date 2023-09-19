Супруга президента Литвы: гордимся, что самая большая коллекция работ Варнялиса находится в нашей стране

"Я искренне благодарю вас за работу по сохранению творческого наследия вашего отца, выдающегося живописца и коллекционера К. Варнялиса. Мы рады и гордимся тем, что исключительная и самая большая коллекция работ К. Варнялиса находится в Национальном музее Литвы, где с 2001 года действует уникальный по замыслу и исполнению Дом-музей К. Варнялиса", - сказала Д. Науседене.

Первая леди Литвы подчеркнула, что учреждения страны готовы и дальше развивать наследие К. Варнялиса. Д. Науседене напомнила, что на саммите НАТО, состоявшемся в Вильнюсе в июле этого года, творчество К. Варнялиса было одним из элементов презентации Литвы: пять его работ были выставлены в пространствах выставочного зала LITEXPO, сувенирные сумки для участников саммита также были украшены одной из работ К. Варнялиса, указывает в сообщении Группа по вопросам коммуникации офиса президента.