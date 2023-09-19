Супруга президента Литвы: гордимся, что самая большая коллекция работ Варнялиса находится в нашей стране

"Я искренне благодарю вас за работу по сохранению творческого наследия вашего отца, выдающегося живописца и коллекционера К. Варнялиса. Мы рады и гордимся тем, что исключительная и самая большая коллекция работ К. Варнялиса находится в Национальном музее Литвы, где с 2001 года действует уникальный по замыслу и исполнению Дом-музей К. Варнялиса", - сказала Д. Науседене.
Первая леди Литвы подчеркнула, что учреждения страны готовы и дальше развивать наследие К. Варнялиса. Д. Науседене напомнила, что на саммите НАТО, состоявшемся в Вильнюсе в июле этого года, творчество К. Варнялиса было одним из элементов презентации Литвы: пять его работ были выставлены в пространствах выставочного зала LITEXPO, сувенирные сумки для участников саммита также были украшены одной из работ К. Варнялиса, указывает в сообщении Группа по вопросам коммуникации офиса президента.
Д. Науседене интересовалась творческой деятельностью К. Варнялиса-младшего, общением и сотрудничеством с Литвой, современными художниками, расспрашивала о жизни семей литовских беженцев в США в 70-х и 80-х годах прошлого столетия.
"Мне кажется, что, проживая в США, ваша семья сохраняет живое и неподдельное чувство литовской идентичности. Я не сомневаюсь, что эта уникальная связь обогащает вашу повседневную жизнь и профессиональную деятельность – так же, как и неизбежно повлияли на творческий и жизненный путь вашего отца окружавшие его в родном доме работы его родителей", - сказала Д. Науседене.
К. Варнялис-младший родился в Чикаго в 1967 году. Его работы – это сочетание искусства, технологий, архитектуры, звука и окружающей среды. В течение 25 лет он преподавал в архитектурных школах, занимал должность директора The Network Architecture Lab, был одним из основателей организации Architecture Urbanism Design Collaborative, он является страстным защитником окружающей среды.
K. Варнялис интересуется различными современными технологиями в искусстве, включая искусственный интеллект, занимается фотографией, создает междисциплинарные произведения современного искусства, используя и осмысливая новые технологии. Он также является коллекционером предметов современного дизайна.