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Сменив несколько городов и стран, последние годы, Акролеста живет в Укмерге. И понемногу творит… Картины, объекты, стихи, стендапы, прозу. Когда ее спрашивают о месте рождения, она отвечает: "Я с Земли". А термину художник предпочитает слово artist. 22 марта в Каунасе открылась персональная выставка Акролесты Smart Art. Мы побеседовали с ее автором.
"Способ общения, который не требует переводчика". Smart Art от Акролесты
© Asmeninio albumo nuotr.

Почему Акролеста?

Кто-то шутит, что мой псевдоним похож на Лесто, которая теперь Игнитис. На это я отвечаю, значит я как электрическая искра. Если честно, идея псевдонима возникла, потому что у меня очень популярное имя. Я даже знаю свою тезку, с которой у нас совпадает все вплоть до отчества. Жить с такой популярной фамилией и заниматься творчеством сложно. Могут перепутать и приписать мне то, чего я не говорила и не делала. А это уже чревато последствиями. Например, кто-то напишет порнографический роман, а мне потом объясняйся с детьми. Они у нас строгих консервативных взглядов. Пришлось создать марку и держать ее.

Я знаю, что у вас нет художественного образования. Что подвигло вас начать рисовать?

Иммиграция. Я словно провалилась в пропасть между мирами. Я уже не принадлежала своей родной стране, и при этом не была принята в чужой. Подвешенное состояние, роль матери и жены, стирание личности, которому может подвергнуться каждая женщина. Депрессия. Мне было необходимо создать свой собственный мир и смысл, понять, кто я и каким путем хочу идти.

Искусство стало для меня медитацией. Мне требовался выход за рамки дома и быта. Я стала творить ради удовольствия, просто так, для веселья. Это был мой собственный тихий уголок, в котором снимались всякие роли и ограничения.

Что есть искусство?

Мертвая акула Херста считается искусством. Люди в музее смотрят на табличку с именем автора. Если оно им знакомо, они делают умное лицо и говорят, что это великое искусство. Ценник картины производит больше впечатления, чем само полотно. С таким же успехом можно выставить шестизначное число в рамке, и оно будет считаться искусством.

Во всем времена люди рисовали, пели и танцевали, чтобы получать удовольствие и взаимодействовать друг с другом. Рисование для меня способ общения. Я плохо говорю по-литовски. К тому же в мире слишком много языков, которые я, скорее всего, не успею освоить, поэтому картины для меня – еще один способ общения, который не требует переводчика.

Считаете ли вы себя профессиональным художником?

Это все равно, что спросить меня, считаете ли вы себя профессиональным человеком. Мы все дети творца, соответственно рождаемся художниками. Многие об этом забывают. Кого-то заставляют забыть родители и школа. Строгие правила, система оценок, соревновательность – все это губительно сказывается на творческом духе. Легко его потерять и вырасти бездушным человеком.

Я росла в многодетной семье. Еще в детстве родители распределили между мной и сестрами роли: «Одна сестра танцует, другая рисует, а кто ты?!» На мне был ярлык бесталанного человека. Долгое время я его носила и не задумывалась, что лейблы и ценники нужны на одежде, людям они ни к чему.

В искусстве тоже существует разделение на своих и чужих, на профессионалов и чайников. Ощущение, что мы живем в мире, где идет постоянное соревнование, все являются одновременно и судьями и участниками. Для меня искусство про свободу самовыражения. Место, где не судят.

Негативные оценки очень болезненны, когда ты начинающий художник. Это все равно, что кричать на ребенка, который делает первые шаги и падает.

"Способ общения, который не требует переводчика". Smart Art от Акролесты
© Asmeninio albumo nuotr.

Я прекрасно понимаю, что мне еще расти и расти. Мои 10000 часов практики еще впереди. Можно сказать я во всем чайник. Но если задуматься, мы все в чем-то разбираемся лучше, в чем-то хуже. Этот очередной ярлычок профи – не профи, как веревка, которая связывает вас по рукам и ногам и не дает творить. Мы очень много переживаем из-за маленькой бирки, вместо того, чтобы обращать внимание на более серьезные темы: права человека, скоротечность жизни, рост агрессии в мире. Все эти вопросы я стараюсь подымать в своих работах.

Я рисую с акцентом, точно также, как и говорю на литовском языке.

Кто-то посчитает мою речь смешной, другому это не помешает меня понять. Я считаю, что акцент как изюминка, подчеркивают индивидуальность. Я стараюсь, поменьше задумываться о том, как правильно. Иначе можно начать маршировать стройным рядом и создавать абсолютно плоские работы. В школе я была ботаником, 11 лет следовала всем правилам, но это не увеличило количество радости и любви в моей жизни.

Мне кажется, что искусство – это то место, в котором позволено играть и хулиганить. Оно должно давать свободу самовыражения, а не связывать по рукам и ногам новыми рамками. Оценки профессионал – не профессионал – это высокомерие и желание возвыситься. Поэтому я бы предпочла воздержаться от оценивания себя. Это итак сделают за меня другие.

Я старюсь сравнивать себя с собой из прошлого. Время от времени просматриваю старые работы и если вижу прогресс, радуюсь. Если нет, что ж. Попытки и ошибки – это ступеньки к цели. Жизнь – путь к лучшему себе. Поиски и развитие бесконечны. Мне кажется, они и есть смысл.


Выставку Акролесты можно бесплатно посетить до 10 апреля в Каунасе по адресу Šv. Gertrūdos gatvė 58 с 08:00 до 17:00. (В субботу – по договоренности с руководством Kauno įvairių tautų kultūrų centras).

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