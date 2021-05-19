aA
Солист литовской группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс высоко оценил композицию Russian Woman, с которой певица Манижа представила Россию на "Евровидении-2021", пишет РИА "Новости".
Солист The Roop высказался о российской песне для "Евровидения"
© Stopkadras

В интервью на YouTube-канале международного музыкального конкурса солист Вайдотас Валюкявичюс похвалил российскую исполнительницу за большую смелость.

"Мне нравится ее песня. Как я понимаю, Манижа поет о стереотипах, с которыми она хочет бороться и победить", — пояснил он.

В ответ на это высказывание Манижа призналась, что коллега правильно понял посыл ее песни.

Статьи по теме:
Дискотека The Roop завела публику - Литва прошла в финал конкурса "Евровидение"  (67)
Слушай! Главные фавориты "Евровидения" - кто они?  (21)

"Я считаю, что они (эти стереотипы. — Прим. ред.) устарели. Я поддерживаю тебя", — обратился певец к россиянке.

Манижа не смогла сдержать эмоции и поблагодарила литовского коллегу за лестный отзыв о композиции Russian Woman. Она также похвалила песню The Roop Discoteque за идею, что "танцевать в одиночку — это нормально".

По результатам голосования зрителей после первого полуфинала, который прошел в Роттердаме 18 мая, и Литва, и Россия завоевали путевку в финал конкурса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

27 лет Литвы на "Евровидении": что заставило стыдиться и кто был достоин победы? (24)

Литва впервые приняла участие в "Евровидении" 27 лет...

TOP новостей

Правительство Литвы изменило порядок, правила карантина меняются  что ждет бизнес (20)

Правительство Литвы в среду решило вопрос...

Глава Минздрава Литвы: мы не хотим такого лета, какое было в прошлом году (4)

Правительство Литвы 19 мая решило ввести целый ряд...

По уровню заболеваемости коронавирусом Литва остается на втором месте - в чем причина (2)

По данным Европейского центра профилактики и контроля...

Правительство Литвы изменило условия общения жителей (15)

В среду правительство Литвы решало вопрос карантинных...

Супруга президента Литвы от коронавируса еще не привилась (13)

Президент Литвы Гитанас Науседа был привит первой...