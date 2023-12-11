"Слово пацана". Почему скандальный российский сериал стал популярным в Украине

Тем временем сериал с послевкусием крови, афганского синдрома и песен «Ласкового мая» стал хитом: он периодически возглавляет украинские гугл-тренды и музыкальные чарты. Саундтрек из него, песня «Пыяла» группы «АИГЕЛ» уже много дней занимает первую строчку чарта Top-100 Ukraine в Apple Music.

В адрес Службы безопасности Украины посыпались требования его запретить, хотя российское кино украинцы и так в основном смотрят на пиратских стриминговых платформах, которые уже находятся вне закона.

В Украине многих шокирует популярность сериала, эти люди ошарашены: как в разгар войны с Россией , постоянных обстрелов, смертей и тяжелой ситуации на фронте молодежь может смотреть произведенный в России сериал, который, как считают такие люди, «романтизирует поздний совок»?

«Точняк, все так и было», «Как с моего района нарисовали», — комментируют некоторые зрители. Младших захватывает экзотика, старших — ностальгия. Другие же называют его опасным произведением, которое героизирует бандитов и криминал. Особенно для подростков — возрастное ограничение 18+ для многих преградой не стало.

Сериал был снят при финансовой поддержке ИРИ — российского Института развития интернета. Эта структура распределяет бюджетные деньги на «патриотический контент». В наблюдательный совет организации входит, например, редактор пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян и заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Институт утверждает финансирование в том числе проектов так называемых российских военкоров, дает деньги для производства роликов вроде «Слезы Донбаса» и «Нацистские каратели» (об украинском полке «Азов», который в России запрещен как «террористическая организация»), а также на российские патриотические фильмы.

В его основе лежат реальные события, которые описал журналист Роберт Гараев в своей книге о криминальной Казани, а на экран перенес режиссер Жора Крыжовников (псевдоним Андрея Першина).

Запретить сериал некоторые требуют и в самой России, хотя его сняли за государственные деньги.

«Фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления — „казанского феномена“ — и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи», — заявила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

Были даже попытки связать сериал с настоящим убийством 17-летнего подростка. Якобы убийцы говорили фразами из сериала — однако эта версия оказалась фейком.

Например, в Татарстане подростки создали несколько телеграм-каналов с названиями известных в прошлом преступных групп, нарисовали карту с границами подконтрольных районов и устроили стрелку — толкались и бросались снежками. Никто не пострадал, но видеозаписями «конфликта» заинтересовалась полиция и провела профилактические беседы с участниками и их родителями.

Дескать, он романтизирует культуру насилия, и подростки уже начали считать себя наследниками его геров — кто-то в шутку, а кто-то — серьезно.

Однако некоторые представители российской власти предлагают запретить сериал, который сейчас обсуждают в России больше всего.

Институт финансирует и неангажированные проекты. Даже те российские деятели, которые публично высказываются против аннексии Крыма и нападения на Украину, признают, что ИРИ — это едва ли не единственный источник денег.

«Вот Вуди Аллен смог бы исследовать людей в Крыму. Без ангажированного деления героев на наших и не наших. А мы этого сделать пока точно не можем», — говорил режиссер в 2016 году изданию « Крым .Реалии» (часть «Радио Свобода», все структуры которого включены в России в реестр «иностранных агентов»).

В одном из интервью он заявил, что если бы ему заказали фильм о Крыме, он бы отказался.

Режиссер Андрей Першин публично не выступал ни за, ни против начатой Россией войны.

Сериал часто сравнивают с фильмом «Брат-2», хотя в нем ни Украина , ни украинцы не фигурируют ни в каком контексте (впрочем, сериал полностью еще не вышел, последнюю серию выпустят позднее в декабре).

Горячую украинскую дискуссию о фильме заметили даже российские военкоры — и теперь злорадствуют: «Вместо туфты про бандеровцев украинские школьники следят за приключениями позднесоветской малолетней гопоты».

В Украине сериал вызвал еще больше протестов. И не только из-за его содержания, но и в силу самого факта популярности кинопродукта из «страны-агрессора».

Она обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить «Слово пацана», запретить его трансляцию и заблокировать сайты, где его показывают. В пятницу российские СМИ сообщили, что ведомство проверило первые пять серий сериала и нарушений в них не нашло.

Этот факт она считает не менее опасным, чем сама начатая Россией война. «Все эти одобрительные симпатии и комментарии вроде „давайте возвращаться в СССР“. Я считаю, что это так же опасно, как сама война… Я хочу спросить у родителей: у вас есть совесть?»

«Хочу обратиться в СБУ и всех граждан Украины с такой проблемой: наши подростки симпатизируют российскому сериалу — страны, которая убивает наших подростков и нас всех», — говорит украинская актриса Ирма Витовская в видеообращении.

Украинские же комментаторы и публичные деятели оскорблены прежде всего российским происхождением сериала и слов не выбирают.

Группа осудила войну в Украине и, как предполагают, именно поэтому ее не упоминают в титрах.

В саундтреке сериала, кроме хитов позднего СССР , есть современная песня российской группы «АИГЕЛ». Она звучит на татарском языке и после премьеры сериала возглавила мировой чарт сервиса распознавания музыки Shazam.

«Это беспрецедентный успех. О сериале говорят, спорят, копируют его героев, требуют его запретить… Я не понимаю пока еще, есть ли в сериале художественная ценность, но он сделан бесспорными профессионалами. Он „работает“», — сказал Роднянский Украинской службе BBC.

Этого мнения придерживается режиссер и продюсер Александр Роднянский, который создал украинский телеканал «1+1», а потом долгое время работал в России и был там одним из самых влиятельных телепродюсеров.

Сторонники же фильма отвечают: фильм сделан профессионально, поэтому и стал популярным в том числе в Украине.

Министерство культуры Украины сделало специальное заявление, осудив распространение сериала. Чиновники указали, что он «пропагандирует насилие, криминал и эстетику, присущую стране-агрессору, а также вражескую пропаганду, существование которой в Украине во время войны является недопустимым».

Похожее по эмоциональности видео записала телеведущая Маша Ефросинина, которая обратилась к тем, кто «продолжает защищать русскоязычный контент». «Давайте, вперед, туда [в Россию], только не тут, где за ваши жопы прямо сейчас гибнут украинские мужчины и женщины».

После начала полномасштабной войны Роднянский осудил вторжение, покинул Россию и прекратил там все свои проекты. Войну он назвал личной трагедией.

На вопрос о популярности сериала в Украине он отвечает так: «Это магическое качество кино. Если оно вызывает интерес и доверие к героям и способно волновать, то преодолевает границы. Даже во время войны».

Военный обозреватель Кирилл Данильченко предлагает искать причину популярности сериала «в себе».

«То, что у нас ровно такие же хрущевки, каким реновацию делать 50 лет мало, а из развлечений на районе — наливайка и качалка в подвале через 30 лет — виноваты не российские наративы», — пишет он.

Современная украинская реальность, по его мнению, не так уж отличается от поздней советской.