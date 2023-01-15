Скончался актер Вахтанг Кикабидзе

Обстоятельства смерти артиста на данный момент неизвестны.
Кикабидзе родился в июле 1938 года в Тбилиси. Известность и всенародную любовь ему принесла комедия советского режиссера Георгия Данелия "Мимино", снятая в 1977 году. Кикабидзе снимался в десятках фильмов, выпустил несколько множество музыкальных дисков как вокалист.
В 2008 году отказался Вахтанг Кикабидзе от российского ордена Дружбы (указ о награждении был подписан в июле 2008 года в день 70-летия артиста) в связи с военной агрессией России против Грузии в августе 2008 года.
Кроме того, Кикабидзе отменил свои юбилейные концерты в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с военными действиями России против Грузии — не может принимать награды и выступать с концертами.
С тех пор с концертами в Россию Кикабидзе не приезжал.
В феврале 2022 года выступил с осуждением вторжения России на Украину.
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