Скончался актер Дональд Сазерленд

Он родился в Канаде, где поначалу работал радио-репортером. В 1957 году будущий актер переехал в Лондон, где учился в Лондонской академии музыки и драматического искусства

Всего за свою творческую карьеру Сазерленд снялся почти в 200 ролях.

Успех к Дональду Сазерленду пришел после того, как он снялся в роли хирурга Пирса в американском телешоу „МЭШ“ в 1970-х.

„Он любил свое дело и делал то, что любил. Невозможно просить большего от судьбы. Это была хорошо прожитая жизнь“, — сказал Кифер.

„Я считаю его одним из самых важных актеров в истории кино. Он не брезговал никакими ролями — хорошими, плохими или злыми“, — сказал Кифер, парафразировав название известного спагетти-вестерна режиссера Серджио Леоне.

О его смерти сообщил сын актера Кифер: „С тяжелым сердцем я вынужден сказать, что скончался мой отец, Дональд Сазерленд“.

Затем он сыграл небольшие роли в британском кино и на телевидении.

Сазерленд также снялся в „Грязной дюжине“, боевике о Второй мировой войне, премьера которого состоялась в 1967 году.

Его нестандартное поведение в кадре привлекло внимание кинематографистов, и он получил еще одну роль в военном фильме: сержанта Одболла в „Героях Келли“.

В 1971 году Сазерленд сыграл детектива в фильме „Клют“, в котором его герою в поисках пропавшего человека помогает высокооплачиваемая проститутка.

Ее сыграла Джейн Фонда, получившая за эту роль премию „Оскар“. После „Клюта“ Сазерленд и Фонда встречались два года, после чего расстались.