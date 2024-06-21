Скончался актер Дональд Сазерленд

О его смерти сообщил сын актера Кифер: „С тяжелым сердцем я вынужден сказать, что скончался мой отец, Дональд Сазерленд“.
„Я считаю его одним из самых важных актеров в истории кино. Он не брезговал никакими ролями — хорошими, плохими или злыми“, — сказал Кифер, парафразировав название известного спагетти-вестерна режиссера Серджио Леоне.
„Он любил свое дело и делал то, что любил. Невозможно просить большего от судьбы. Это была хорошо прожитая жизнь“, — сказал Кифер.
Успех к Дональду Сазерленду пришел после того, как он снялся в роли хирурга Пирса в американском телешоу „МЭШ“ в 1970-х.
Всего за свою творческую карьеру Сазерленд снялся почти в 200 ролях.
Он родился в Канаде, где поначалу работал радио-репортером. В 1957 году будущий актер переехал в Лондон, где учился в Лондонской академии музыки и драматического искусства
Затем он сыграл небольшие роли в британском кино и на телевидении.
Сазерленд также снялся в „Грязной дюжине“, боевике о Второй мировой войне, премьера которого состоялась в 1967 году.
Его нестандартное поведение в кадре привлекло внимание кинематографистов, и он получил еще одну роль в военном фильме: сержанта Одболла в „Героях Келли“.
В 1971 году Сазерленд сыграл детектива в фильме „Клют“, в котором его герою в поисках пропавшего человека помогает высокооплачиваемая проститутка.
Ее сыграла Джейн Фонда, получившая за эту роль премию „Оскар“. После „Клюта“ Сазерленд и Фонда встречались два года, после чего расстались.
В 1973 году откровенная сексуальная сцена в фильме „А теперь не смотри“ привела к тому, что все зрители были убеждены, что у Сазерленда были близкие отношения с партнершей по фильму Джули Кристи. Сазерленду пришлось опровергать эти слухи.
В 1976 году он сыграл роль террориста из Ирландской республиканской армии в фильме о Второй мировой войне „Орел приземлился“, а в 1978 – главную роль в римейке „Вторжения похитителей тел“.
В 1980-х годах Сазерленд сыграл отца подростка-самоубийцы в фильме „Обычные люди“, удостоенном „Оскара“.
В телевизионных ролях актер стал сниматься в 2000-х, появившись в таких сериалах, как „Грязные деньги“ и „Главнокомандующий“.
Дональд Сазерленда был отцом четырех сыновей и одной дочери.
Несмотря на коммерческий успех и одобрение критиков, он ни разу не был номинирован на премию „Оскар“, но в 2017 году получил почетную премию за свою карьеру в кинематографе.