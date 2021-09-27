«Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — цитирует Ширвиндта ТАСС.
Худрук уточнил, что уже написал соответствующее заявление в департамент культуры Москвы.
Ширвиндт отметил, что хотел бы и дальше работать в театре как актер. «Но это зависит от боженьки и родного департамента [культуры Москвы], который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром», — сказал он.
87-летний Ширвиндт руководил Московским театром сатиры с 2000 года, до этого 30 лет служил там как актер.
Александр Ширвиндт в 1956 году окончил Щукинское училище, затем работал в «Ленкоме» и Театре на Малой Бронной, где сотрудничал с Анатолием Эфросом. В Театре сатиры на посту худрука он сменил Валентина Плучека, при котором в труппу вошли Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Михаил Державин, Ольга Аросева, Спартак Мишулин.
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