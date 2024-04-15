Сезон презентации литовской культуры во Франции откроется конференцией Вильнюсского университета

По словам комиссара сезона Виргинии Виткене, в программе литовского сезона во Франции преобладают проекты современного искусства, театра и музыки, встречи с творцами, циклы дебатов на геополитические темы и экономические мероприятия.

Также в рамках сезона на семи станциях парижского метро будет проходить совместный проект Национальной библиотеки Франции, Парижского метрополитена, Литовского союза фотохудожников и Каунасской фотогалереи. В рамках проекта на станциях метро будут выставлены широкоформатные работы литовских фотохудожников.

"В первые выходные в Центре искусств Помпиду также отметят День поэзии, где прозвучат стихи Йонаса Мекаса и будут представлены новые переводы его стихов на французский язык, в общественных местах Парижа выступят хоры из Литвы, состоится премьера нового произведения Лины Лапелите, на ночную программу в культурном центре Gaîté Lyrique пригласит Radio Vilnius с программой литовских исполнителей электронной музыки", - сообщает ЛИК.

Организаторы мероприятия обращают внимание на то, что в апреле-июне посольство Литвы во Франции также организует несколько десятков мероприятий по поощрению дипломатии, экономики и инноваций, проектов научно-образовательного сотрудничества.

"В истории современной Литвы это первая столь разносторонняя репрезентация страны за рубежом. Она происходит в стране, которая питает давнюю традицию Времен года, ведь французская публика не перестает интересоваться культурными феноменами различных стран. Это бесконечное вдохновение для Литвы", - цитируется в пресс-релизе ЛИК В. Виткене.

В рамках сезона будут представлены спектакли Оскара Коршунова, коллекция дизайнера Юозаса Статкявичюса , выставка работ Йонаса Мекаса, перформанс "Солнце и море", привлекший внимание международной общественности, и многие другие мероприятия различных видов искусства.

Сезон презентации литовской культуры во Франции пройдет осенью этого года с 12 сентября по 12 декабря.

Планируется, что презентация будет состоять из более чем 200 мероприятий различных форм литовского искусства в крупнейших городах Франции – Париже, Лионе, Марселе, Гренобле, Бордо, Тулузе, Монпелье и других местах. В них примут участие более 500 художников, исполнителей и артистов других сфер.

Как сообщает ЛИК, на литовский сезон во Франции выделено 3,125 млн. евро из средств госбюджета. Франция в проект вносит также такую ​​же финансовую долю.